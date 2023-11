Violonista e compositor Antonio Madureira ganha segunda edição de songbook com sua obra

A- A+

Na próxima sexta (24), às 19h, em encontro paralelo à mostra “Armorial 50 Anos”, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), no bairro das Graças, acontece o pré-lançamento do segundo volume do songbook “Antonio Madureira Armorial – Histórias e partituras”, que traz encartada parte da obra do violoista e um dos mais importantes músicos que contribuíram com o Movimento Armorial. O material tem texto e pesquisa do músico, historiador e mestre em Filosofias, Culturas e Identidades Brasileiras Francisco Andrade.

Antonio Madureira – também conhecido como Zoca Madureira – faz parte de uma linhagem familiar que tem sua história intimamente ligada ao Movimento Armorial e o seu legado ao longo das gerações. Ele uniu as sonoridades rascantes da tradição nordestina com ferramentas de composição contemporâneas, unindo cultura popular e erudita, como apregoava o dramaturgo Ariano Suassuna, criador do movimento.

O songbook

O projeto “Antonio Madureira Armorial” se debruça sobre 40 composições de Zoca. No segundo volume, são resgatadas 12 músicas do autor gravadas pelo Quinteto Armorial dos discos “Aralume” (1976), “Quinteto Armorial - Vol. III” (1978) e “Sete Flechas” (1980).



No texto, Francisco Andrade cobra o período de gravação dos discos, assim como a passagem do Quinteto Armorial pelo circuito universitário brasileiro, a criação da Orquestra Romançal Brasileira, além da atuação de Madureira no Conselho Municipal de Cultura do Recife e de seu trabalho como pesquisador, que resulta no LP "Instrumentos Populares do Nordeste" (1976).

“Foi somando pesquisa e composição que Madureira organizou e ampliou sua experiência de ação cultural”, explica Andrade no texto. “[...] por considerar a necessidade de identificar, registrar, fomentar e difundir manifestações culturais populares, seu trabalho de pesquisa aproxima-o de Mário de Andrade e de Ariano Suassuna [...] também revive Villa-Lobos e Guerra Peixe, ao colocar o material pesquisado a serviço da criação musical”.

O pré-lançamento do songbook "Antonio Madureira Armorial - Histórias e partituras - Volume 2" acontece durante os Diálogos Petrobras sobre a arte Armorial, programação paralela à mostra "Armorial 50 Anos". Na ocasião, Francisco Andrade e a cantora Isaar França discutem a influência do movimento na cena musical brasileira, com mediação do poeta e ensaísta Carlos Newton Júnior, e homenageiam Antonio Madureira.



A série "Antonio Madureira Armorial" – Histórias e partituras é uma iniciativa do Instituto Çarê, organização cultural sem fins lucrativos criada em 2019, na Vila Leopoldina, em São Paulo. A salvaguarda e a difusão de obras que marcaram pontos de inflexão na história da música brasileira são parte intrínseca da missão do Çarê. Os songbooks da série têm design gráfico de Luciana Facchini, baseado em xilogravuras do artista Eduardo Ver, e transcrição musical de Francisco Andrade e do músico e maestro Yonan Daniel. Um terceiro volume, com lançamento previsto para 2024, completa a coleção.

