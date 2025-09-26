A- A+

PINTURA "Vestígios de um Tempo Não Linear": mostra na Casa Guita celebra os 60 anos de Antonio Mendes Artista plástico pernambucano apresente exposição retrospectiva, abordando o tempo, a memória e os afetos em sua obra

A mostra “Vestígios de um Tempo Não Linear” celebra os 60 anos de um recifense que se autorrefere como um artista “em trânsito”. Com uma trajetória na pintura em constante movimento entre o caos e a ordem, a memória e o tempo, Antonio Mendes reúne algumas de suas obras na Casa Guita, em Olinda, que abre a visitação ao público neste sábado (27), das 14h às 18h, e segue até o dia 24 de outubro.

Filipe Campello, filósofo e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), assina a curadoria da exposição. A tensão entre cores vibrantes, traços em expansão e fragmentos de tempo, marca das telas do artista, estão evidenciadas na escolha das obras disponíveis para a apreciação do público.

A inspiração de Mendes vem das experiências que ele vive e do que acontece no mundo. A mostra reflete essa característica, apresentando quadros elaborados a partir de lembranças, afetos e paisagens.



Os elementos que povoam o imaginário pictórico de Mendes surgem de diferentes maneiras nas telas, seja através da arte figurativa ou da abstrata. O título da mostra demonstra que esses vestígios de memória trabalhados pelo artista estão livres da necessidade de se enquadrarem em uma linearidade. Na verdade, eles se organizam no que a filósofa e poeta carioca Leda Maria Martins define como “tempo espiralar”, em que passado, presente e futuro se sobrepõem.

Longe de ser uma retrospectiva tradicional, “Vestígios de um Tempo Não Linear” propõe uma leitura aberta e em movimento da obra de Antonio Mendes. Por vezes, ele evoca episódios familiares para ajudarem a compor sua poética.

O pernambucano relembra, por exemplo, da inventividade de seu avô. Diante da escassez de recursos, ele ergueu uma cerca com latas de óleo e arame. O que era precariedade se transforma em invenção estética, a partir do momento em que o neto transporta essa memória para a pintura.

Antonio Mendes afirma, por meio de sua assessoria de imprensa, que a nova exposição representa um momento com significado especial para ele. “Não é um olhar para trás, mas uma forma de revisitar meu caminho e perceber como cada fragmento da minha história ganha novas camadas e sentidos. É meu modo de dar continuidade ao que nunca se fecha: uma construção em movimento”, defende.

Nascido no Recife, em 1965, Antonio Mendes é um paisagista de origem. Seu primeiro mestre foi o professor Amaro Crisóthomo, com quem iniciou os estudos em pintura, em 1987. Posteriormente, ele fez cursos no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE) e frequentou o ateliê da artista plástica Maria Carmen (1935-2014), que se transformou em uma de suas principais referências locais.

Desde 2016, o artista tem vivenciado um processo de transformação da sua pintura. Ao olhar para a sua produção com um olhar subjetivo mais aguçado, ele passou a experimentar uma linguagem menos realista em suas criações.

A trajetória de três décadas do recifense contempla participações em vários eventos e exposições coletivas, como “Paisagem II” (1993), “Múltiplos” (1997), “Ego em Suspensão e Fragmentos de Luz” (2019) e “Entre dissonâncias e silêncios” (2022). Em 1992, ele recebeu o Prêmio Imagem, conquistado no concurso de pintura “Pintando o Natal”, oferecido pela Caixa Econômica Federal.

Serviço:

Exposição “Vestígios de um Tempo Não Linear”, de Antonio Mendes

Quando: abertura neste sábado (27), das 14h às 18h

Visitação: até 25 de outubro; quartas e quintas, das 14h às 18h (com agendamento prévio), sextas e sábados, 14h às 18h

Onde: Casa Guita (Rua Saldanha Marinho, 206, Olinda)

Entrada gratuita

Contato para agendamento: (81) 99607-0234

Mais informações: @atelierantoniomendes



*Com informações da assessoria de imprensa.

