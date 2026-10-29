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LITERATURA Antônio Neto lança livro "Ponto de Vista" na Livraria do Jardim nesta sexta-feira (30) A Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte também será disponibilizada de forma online

O livro “Ponto de Vista”, do escritor e acadêmico Antônio Neto, será lançado nesta sexta-feira (30), às 17h, na Livraria do Jardim, na Boa Vista. Além da obra literária, a estreia da Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte, organizada pela jornalista e professora Raphaela Nicácio, também está confirmada para o dia do evento.

Resgate

Natural de Serra Talhada, Antônio Neto é engenheiro civil, auditor fiscal, escritor, poeta, genealogista, trovador, cordelista, dicionarista e biógrafo. O livro “Ponto de Vista” reúne uma coletânea de textos de autoria do autor publicados em jornais, revistas, antologias, especialmente como colaborador do projeto de Literatura Novo Horizonte das Edições Novo Horizonte, em que sempre foi assinante da coluna Ponto de Vista.

Antônio Neto também é membro da Academia Serra-talhadense de Letras, da Academia

Recifense de Letras e da União Brasileira de Escritores-UBE-PE.

“Vale conferir os textos que seguem como contribuições necessárias aos leitores de todas as idades: “O Sertão, do Nordeste Brasileiro”, “O Nordeste tem valor”, “A história do cangaço merece ser reescrita”, “Sotaques brasileiros”, “Origem da palavra cangaço”, “O menino e o rio”, “Um conto que contei para minha neta Germana”, entre outros que bem definem seu prestígio como autor múltiplo”, afirma prefaciadora do livro, escritora e professora Lourdes Nicácio e Silva.

Difusão

A Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte reúne 27 escritores com trabalhos em diversos gêneros literários, como poemas, contos, crônicas e ensaios. A publicação será um espaço de divulgação para autores pernambucanos. O material será disponibilizado no

endereço (www.revistanovohorizonte.com.br), a partir do dia do lançamento.

Confira os 27 escritores que participam do primeiro número: Ana Prosini, Antônio Neto, Carlos Jales, Carlos Albuquerque, Danyella Vitória, Eduardo Gomes, Fabrícia Gomes, Fernando Tavares, Heitor Bezerra de Brito, Iêdo de Oliveira Paes, Iracy Leite, Jonadab Mansur, Leny Amorim, Lourdes Nicácio, Márcia Matos, Maria de Lourdes Hortas, Maria Nilza da Conceição Lima, Maria Arilena Borba Soares Coutinho, Moisés da Paixão, Moisés Monteiro de Melo Neto, Ricardo Moreira (Testão), Raphaela Nicácio, Rosângela Ferraz, Spencer Hartmann Júnior, Socorro Costa, Telma Brilhante e Turmalina da Rocha Teles.

SERVIÇO

Lançamento do livro "Ponto de Vista'', de Antônio Neto

Quando: sexta-feira (30), às 17h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista,

Acesso gratuito

Informações: @livrariadojardim

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