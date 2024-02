A- A+

CARNAVAL 2024 Antônio Nóbrega e Lia de Itamaracá levam Pernambuco aos sambódromos do Rio e de São Paulo Já nesta sexta (9), Lia será enredo na Sapucaí com a Império da Tijuca, e no domingo (11) ela volta a ser celebrada em São Paulo; Nóbrega "entra" no Sambródomo do Rio também no domingo (11)

Vem, Antônio, vem, menino

Seu destino é cirandar

Um brincante nordestino

A missão: Perpetuar!

Vai ter um pouco do muito do pernambucano Antônio Nóbrega, 71, neste domingo (11), às 22h, na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, no desfile da Escola de Samba Porto da Pedra - que em 2024 celebra o artista da cultura popular e traz como tema o samba-enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular".



Sob inspiração de um almanaque, ilustrado por xilogravuras, assinado pelo astrônomo espanhol Jerônimo Cortés, em 1594 - e que passou a circular pelo Sertão do País, tempos depois - Nóbrega assinou espetáculo homônino em 2002 para festejar as suas três décadas de trajetória.



"Era uma espécie de Google da época, e trazia informação de todo tipo, melhor tempo para o plantio, receitas medicinais, stronomia, mitologia (...) todo esse saber popular estará sendo apresentado em 11 de fevereiro", contou Nóbrega no Instagram.

No decorrer do sámbrodomo, a escola de São Gonçalo vai discorrer sobre o universo ancestral cujo símbolo é o Lunário que, com Nóbrega, ganhou sotaque especialmente brincante, popular e tradicionalmente nordestino.

O DVD de "Lunário Perpétuo", dirigido por Walter Carvalho, foi disponibilizado no canal do artista pernambucano no YouTube.



SERVIÇO

Desfile da Escola de Samba Porto da Pedra em celebração a Antônio Nóbrega

Quando: Domingo (11), 22h

"Sou Lia de Itamaracá, Cirandando a Vida na Beira do Mar"

Já no desfile da Série Ouro das escolas do Rio de Janeiro, Lia será tema da Império da Tijuca e por lá, a história da cirandeira pernambucana e sua relação com o Carnaval de Pernambucno será contada já nesta sexta-feira (9), a partir das 21h45, na Sapucaí.



A Império da Tijuca disputa com União da Ilha e Estácio de Sá, acesso ao Grupo Especial do Carnaval carioca.



SERVIÇO

Desfile da Escola de Samba Império da Tijuca em celebração a Lia de Itamaracá

Quando: Sexta (9), 21h45

Lia, 80 anos e mais celebrações em São Paulo

Ainda sob as celebrações de oito décadas de vida - que conta também com homenagens nos carnavais de Recife, de Pernambuco e de Itamaracá - a cirandeira pernambucana Lia de itamaracá "cai no samba" neste domingo (11), às 23h, como homenageada da Escola de Samba de São Paulo Nenê de Vila Matilde.

Com o tema "Cirandando a Vida de Lá e pra Cá! Sou Lia, Sou Nenê, Sou de Itamaracá", o samba-enredo da escola, assinado pelo carnavalesco Fábio Gouveia, inicia em versos que remetem Lia à menina abençoada de Itamaracá.

Odoyá mamãe sereia Odociaba minha mãe Yemanjá A Lua reflete seu brilho na areia Abençoa a menina de Itamaracá E a profecia se cumpriu feito encanto Melodias, acalantos de Maria Madalena Cirandeira requebra gingado nagô Desabrocha linda flor de Açucena

No anúncio da escola sobre a homenageada, a cirandeira pernambucana, a história de uma preta que ganhou o mundo, foi ressaltada:

“Uma história preta, que ganhou o mundo, uma caminhada de lágrimas e sorrisos, onde à superação se materializou em imortais cirandas, compostas à beira do mar, cantadas para Yemanjá”.

O desfile da Nenê de Vila Matilde acontece no Sambródomo do Anhembi, às 23h deste domingo, 11 de fevereiro. A escola integra o Grupo de Acesso das agremiações de São Paulo.



SERVIÇO

Desfile da Escola de Samba Nenê de Vila Matilde em celebração a Lia de Itamaracá

Quando: Domingo (11), 23h



