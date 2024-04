A- A+

LUTO Antônio Pitanga e Fernanda Torres marcam presença na despedida de Ziraldo, no Rio Sob aplausos e ao som do bolero 'Besame Mucho', familiares e amigos homenagearam o cartunista

Muitos risos, algumas lágrimas e um desfile de memórias, partilhadas por familiares e amigos, pontuaram o sepultamento de Ziraldo, no fim da tarde de domingo, no Cemitério São João Batista, no Rio. Num clima de saudade e de quase mesa de bar, em que todos relutavam em despedir-se do corpo, a filha Fabrizia sugeriu, a certo ponto.

— Quem vai cantar um bolero? — pergunta, no que o ator Antonio Pitanga, amigo de Ziraldo por 65 anos, objetou: — Tem que ser um Frank Sinatra!

Acabou vencendo o bolero. Guiados pelas cantoras Paula e Dora Morelenbaum, os presentes entoaram um "Besame mucho". E, mais próximo da descida do caixão, o tema de "O menino maluquinho", famoso na voz de Milton Nascimento.

— Quando vocês pensam que o caixão desce, ele está subindo — clamou Pitanga, enquanto o sepultamento era completado, sob uma salva de aplausos.

O chargista Chico Caruso, os atores Fernanda Torres, Tonico Pereira e Fernando Alves Pinto (sobrinho de Ziraldo), o humorista Hélio de La Peña, o baterista Marcelo Costa (parceiro de poker do falecido) e o jornalista Sérgio Augusto (companheiro dos tempos do jornal Pasquim) foram algumas das pessoas que acompanharam o enterro. O carro funerário com o corpo de Ziraldo chegou ao cemitério às 16h48, para um enterro marcado para as 16h30.

— O Ziraldo sempre atrasado! — caçoava Sérgio.

