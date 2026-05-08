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MÚSICA António Zambujo leva sua "Oração ao Tempo" para o Teatro do Parque Cantor e compositor português se apresenta neste sábado (9), em noite de celebração ao 11º álbum de carreira

Como entidade, sabedoria ou em finitude, são diversas as licenças poéticas que ousam definir o que é o tempo. Um substantivo masculino e abstrato, em conceito, ao menos ao ser celebrado por Caetano Veloso em sua “Oração ao Tempo” (1979), como um "compositor de destinos e tambor de todos os ritmos".



Tal qual se dá com o cantor e compositor português António Zambujo, que o tem como mote do 11º disco de carreira levado em turnê Brasil afora, com passagem neste sábado (9) pelo Teatro do Parque, ocasião em que apresenta ao público uma “reflexão permanente” e musicada sobre o tempo.









Recém-lançado nas plataformas, o álbum homônimo à canção de Caetano, com quem gravou faixa que dá nome ao trabalho, será apresentado ao público junto à banda composta por João Salcedo (piano), Bernardo Couto (guitarra portuguesa), João Moreira (trompete), Francisco Brito (contrabaixo), José Conde (clarinete baixo) e André Santos (guitarra) e ao seu filho Diogo Zambujo. A cantora pernambucana Isadora Melo fará participação especial.

“Acho que no geral, a forma como se aproveita o tempo é muito ruim (...). Eu, enquanto indivíduo, reflito muito sobre o tempo. Ah, e o fato de ter feito 50 anos também me fez pensar um pouquinho mais sobre isso. É essa reflexão permanente que me fez pensar um disco e um show sobre o tempo”, conta Zambujo, em conversa com a Folha de Pernambuco.

"Gosto de estar cá"

Concebido a partir de reflexões no decorrer da pandemia, o álbum, base do show, explora o tempo em sua passagem, em seu aproveitamento e na importância de desacelerar.



“Terei também músicas de outros shows. Vai ser uma mistura de tudo”, adianta o português ou "quase brasileiro" - que o diga o seu culto pelo País de Caetano, Chico Buarque e Vinicius de Moraes, alguns dos nomes clássicos que transitam no cerne do seu trabalho e de seus shows.





Crédito: Kenton Thatcher



“O meu amor pelo Brasil, pela música, pela cultura brasileira vem de muito tempo. É uma ligação que está sempre presente, como uma forma de desbloquear algumas dúvidas que eu tenho na cabeça, quando acabo sempre por recorrer à música brasileira”, confessa o artista nascido em Beja e ‘crescido’ sob os pilares da cultura luso-brasileira.



Ainda sobre Caetano Veloso, ele ressalta a admiração pelo compositor baiano citando-o como “um cantor que é inacreditável” e “um dos melhores do mundo”.





Mas nem só de veteranos da música brasileira Zambujo tem escutas. Ele fará o show no Rio, por exemplo, no próximo dia 16 de maio, com Chico Chico, a quem ele afirma gostar muito.

“Assisti e conheci pessoas novas, como o Tim Bernardes, Zé Ibarra e Dora Morelenbaum”, cita Zambujo, sobre seu trânsito pela música brasileira atual, inclusive com o pernambucano João Gomes em sua lista de “músicos interessantes”.

António Zambujo “gosta de estar cá”, no Brasil. E sobre Recife, ele tem Lenine como uma das primeiras pessoas que conheceu na música. “

E fiquei logo com uma ligação forte”, conta ele, que também traz Naná Vasconcelos no rol de pessoas admiráveis, chegando à conclusão de que as coisas por aqui “são muito culturais”.



SERVIÇO

António Zambujo no show “Oração ao Tempo”

Com participação especial de Isadora Melo

Quando: Sábado, 9 de maio, às 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 150 via Sympla

Informações: (81) 99488-6833

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