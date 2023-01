"Avatar", "Os Fabelmans", "Top Gun": conheça os filmes que vão disputar o Oscar 2023

A- A+

Nesta terça-feira (24), em live transmitida de Bevely Hills, Califórnia, foram anunciadas todas as indicações para o Oscar 2023. Dois filmes brasileiros concorriam entre os pré-indicados, com chances de entrar na lista final: o documentário "Território" e o curta-metragem "Sideral", mas nenhum dos dois foi selecionado.



Janet Yang, presidente da Academia de Hollywood abriu o evento, explicando rapídamente como funciona a votação para chegar na lista final dos filmes indicados de cada categoria. Em seguida, os apresentadores Alison Williams e Riz Ahmed anunciaram a tão aguardada lista.



"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", dirigido por Daniel Scheinert e Daniel Kwan, dominou a lista, como dez indicações. "Os Banshees de Inisherin", de Martin McDonagh, ficou em segundo lugar entre os mais lembrados e concorrerá com oito indicações, mesmo número de indicações de "Elvis", de Baz Luhrmann.



"Os Fabelmans", de Steven Spielberg, garantiu cinco indicações. Já "Avatar - o caminho da água", apesar do sucesso de bilheteria, conseguiu apenas três indicações na premiação que acontece no dia 12 de março.

Conheça os filmes com mais indicações ao Oscar 2023:



Os Fabelmans

Favorito este ano, o filme é uma semibiografia de Steven Spielberg (“A lista de Schindler 1993” e “ET: O Extraterrestre 1982”) e conta uma história pessoal que ele demorou muito para contar, já que expõe muito sua família. O longa retrata sua infância como jovem aspirante a cineasta e como seus pais influenciaram sua relação com a arte. É estrelado por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Gabriel LaBelle. Estreou no começo do mês nos cinemas Brasileiros mas já se encontra fora de cartaz na maioria. Classificação indicativa: 14 anos.

Banshees de Inisheer

Mais uma vez Martin McDonagh (“Três Anúncios Para Um Crime

2017”), explora o gênero de drama. Desta vez na ilha fictícia de Inisherin, em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. A película conta a história de Pádraic, um homem gentil e abalado depois de conhecer de Colm, amigo de longa data cuja amizade foi quebrada após o conflito surgir no país. Elenco: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon. Direção de Martin McDonagh. Classificação Indicativa: 16 anos.

“Tudo, Todo Lugar ao Mesmo Tempo”

A maior surpresa de 2022 foi um roteiro descartado para o segundo filme do Doutor Estranho, “Multiverso da Loucura 2022”. Os diretores Daniel Kwan, Daniel Scheinert deram continuidade ao projeto do jeito deles que acabou culminando em uma das histórias mais autênticas dos últimos anos. Com direito a ficção-científica, comédia, ‘plot twists’, cenas de ação e drama, “Tudo, Todo Lugar ao Mesmo Tempo” é um filme diferente de qualquer outro que participou do Oscar. Elenco: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis. Elenco: Elenco: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis. Classificação Indicativa: 14 anos.

Confira a lista com todos os indicados:



Melhor atriz

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Os Fabelmans)

Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)



Melhor Filme

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres



Melhor direção

Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Steven Spielberg (Os Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triângulo da tristeza)



Melhor ator

Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Bill Nighy (Living)

Paul Mescal (Aftersun)



Melhor roteiro original

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

TÁR

Triângulo da tristeza



Melhor roteiro adaptado

Nada de Novo no Front

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Entre mulheres



Melhor ator coadjuvante

Brendan Gleeson (Os Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (Os Fabelmans)

Barry Keoghan (Os Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)



Melhor figurino

Babilônia

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Sra. Harris Vai a Paris



Melhor curta de animação

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake, and I Think I Believe It



Melhor curta Live Action

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

("Sideral", o representante brasileiro, ficou de fora da lista final da categoria).

Melhor som

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick



Melhor trilha sonora

Nada de Novo no Front

Babilônia

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans



Melhor atriz coadjuvante

Angela Basset (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin)

Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)



Melhor filme internacional

Nada de Novo no Front

Argentina, 1985

Close

Eo

The Quiet Girl



Melhor documentário

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

A House Made of Splinters

Navalny



Melhor edição

Os Banshees of Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

TÁR

Top Gun: Maverick



Melhor fotografia

Nada de Novo no Front

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Elvis

Império da Luz

TÁR

Melhor maquiagem e penteados

Nada de Novo no Front

The Batman

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Elvis

The Whale



Melhor design de produção

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Babilônia

Elvis

Os Fabelmans

