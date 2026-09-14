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Famosos Anúncio publicitário com Sydney Sweeney nua gera indignação entre atletas Estrela da série Euphoria e do filme "A Empregada" aparece desde sexta-feira (11) em um anúncio da plataforma Novig, da qual é acionista

Um anúncio de uma empresa de apostas com a atriz americana Sydney Sweeney nua gerou indignação entre diversas atletas que denunciam a "sexualização" do esporte feminino.

A estrela da série Euphoria e do filme "A Empregada" aparece desde sexta-feira (11) em um anúncio da plataforma Novig, da qual é acionista.

Durante o comercial, de 58 segundos, a atriz de 25 anos posa praticamente nua com acessórios esportivos (luvas de boxe, bolas, raquete, taco de golfe, etc) para promover apostas, "não sobre guerra, não sobre morte, não sobre política. Apenas esporte."

Após sua divulgação nas redes sociais, o anúncio provocou uma onda de críticas de diversas atletas de alto nível que o consideraram um "retrocesso".

A ex-nadadora australiana Ariarne Titmus disse estar "furiosa". "Não é apenas uma afronta a todas as mulheres que dedicaram suas vidas a aperfeiçoar sua arte, mas também a todos aqueles que apreciam o esporte pelo que ele realmente é: trabalho em equipe, amizade, dedicação, excelência, união...", escreveu a tetracampeã olímpica no Instagram.

A nadadora denunciou "um mundo em que a monetização dos corpos das mulheres e a sexualização do esporte feminino ainda são comuns".

A triatleta francesa Mathilde Tily classificou o comercial como "nojento" e escreveu nas redes sociais que "nenhuma quantia de dinheiro deveria convencer uma mulher a projetar essa imagem" em um momento em que as atletas "ainda lutam pelo mesmo reconhecimento, pelos mesmos bônus... e muito mais".

A nadadora australiana Brianna Throssell, medalhista de ouro no revezamento 4x100m nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021, filmou-se em diversas piscinas de competição e declarou: "É assim que as mulheres no esporte se parecem, Sydney Sweeney!".

A velocista americana e campeã olímpica dos 200m, Gabby Thomas, reforçou a mensagem, assim como a tetracampeã europeia, a britânica Amy Hunt, quarta colocada nos 200m no Ultimate Championship, que declarou na zona mista no domingo, em Budapeste: "Sydney Sweeney, é assim que o esporte feminino se parece!".

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