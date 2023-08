"Ao Paraíso" estreia temporada especial com tradução em Libras

A- A+

Completando um ano de sua temporada de estreia, a peça “Ao paraíso” retorna ao palco do Teatro Marco Camarotti, no SESC Santo Amaro, para um curto período em cartaz. Nas apresentações de sexta (25) a domingo (27), o espetáculo contará com tradução em Libras, oportunizando acessibilidade a pessoas surdas. A peça, inspirada na obra de Hermilo Borba Filho, será apresentada sempre às 19h.



Diferente das traduções em Libra tradicionais, com o intérprete no canto do palco – o que pode fazer com que se perca o foco na cena – , nestas apresentações de “Ao paraíso”, ele faz parte da cena, está inserido nela, ao mesmo tempo fazendo a tradução e conduzindo o olhar para o foco da encenação, para que não se perca nenhum detalhe.



Para o diretor Valécio Bruno, a proposta permite que pessoas surdas tenham uma experiência completa no teatro."Resolvemos fazer dessa forma porque teatro é movimento, não é só fala, a cena acontece no corpo dos atores. Quando eu desvio esse olhar, eu faço com que a pessoa perca o que foi construído. Então, integrar esse intérprete dentro da cena é uma ideia nova para transformar a experiência dessas pessoas no teatro", explica Valécio Bruno.



O espetáculo

“Ao paraíso” narra a história do herdeiro de uma funerária que, junto com sua esposa e o amante dela, administra o negócio fadado à falência e que vê seu destino mudar de rota após a chegada de um misterioso andarilho na cidade.



Hermilo é o dono da funerária, que segue entediado com o rumo que sua vida está tomando e que só vê alegria na sua coleção de guarda-chuvas e na esperança do negócio prosperar. Sua esposa, Eva, não suporta ser empresária de um ramo tão macabro e sonha com o dia em que vai ter sua própria butique. Tomé, o funcionário, vive atrasado e sobrecarregado porque, além de dar conta do serviço, ainda precisa satisfazer a patroa longe dos olhos do patrão.



Enquanto esperam a morte de outras pessoas, quase não se dão conta de que os dias são todos iguais. Até que a chegada de Enéas, uma figura tão inusitada quanto fascinante, os carrega para um jogo de manipulação onde o tempo e a lógica dos acontecimentos parecem não caminhar juntos. A funerária prospera, e os fatos ficam cada vez mais claros, fazendo com que os três celebrem as mortes alheias e questionem as próprias vidas.



O espetáculo apresenta uma estética que mistura linguagens como o drama clássico, a performance, a dança e o teatro musical.



Com texto e direção de Valécio Bruno, o espetáculo conta com Sandra Rino, Samuel Lira, Pascoal Filizola, Inácio Dantas e Liverson Paiva no elenco; cenografia de Cláudio Lira; iluminação de Natalie Revoredo; figurinos de Paulo Pinheiro; e trilha sonora de Rodrigo Guilherme e Valécio Bruno.



A temporada tem incentivo do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura, via Fundação de Cultura da Cidade do Recife.



SERVIÇO

“Ao Paraíso” - temporada acessível em Libras

Quando: 25, 26 e 27 de agosto, às 19h

Onde: Teatro Marco Camarotti/SESC Santo Amaro | Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro, Recife

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$ 20 (preço único),à venda na plataforma sympla

* Cota de ingressos gratuitos para pessoas trans e pessoas com deficiência: entrar em contato via DM no instagram @ao.paraiso

