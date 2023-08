Ao que tudo indica, Selena Gomez está de volta ao mundo pop; saiba mais

A- A+

Finalmente! Selena Gomez deve lançar em breve sua mais nova canção "I'll Be Single Soon", lead do seu antecipado quarto álbum de estúdio (solo). Em entrevista à Rolling Stone sobre o tom do projeto em 2022, Gomez disse que o álbum é inspirado em "histórias divertidas sobre minha vida, encontros e conversas comigo mesma". Na última semana, algumas pistas têm levado os fãs a especularem sobre uma nova era.

Neste domingo (13), cartazes intitulados "Single Soon?" foram avistados em Dallas, Texas, sua cidade natal, e rapidamente viralizaram. Os anúncios contam com um link para o site www.illbesinglesoon.com, que direciona os visitantes para as redes sociais da cantora.

Como se isso não bastasse, ao ligar para o número de telefone anexado aos cartazes, é possível escutar uma mensagem de voz que soa muito como a irmã mais nova de Selena, Gracie Elliot Teefey. Antes de uma batida começar a tocar, ela diz:

Oi, eu te amo, irmãzinha, nunca se preocupe com namorados.

Gomez ainda não confirmou a data de lançamento de "Single Soon?", mas os fãs acreditam na possibilidade de uma pista no seu Instagram. Em fotos compartilhadas também neste domingo (13), a artista pode ser vista olhando para a tela do seu celular, que marca '8:25'. Como resultado, fãs acreditam que "Single Soon?" deve ser lançado na sexta-feira, 25 de agosto.

