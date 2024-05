A- A+

TRAGÉDIA NO RS Patrícia Poeta reencontra prima no Rio Grande do Sul e não contém emoção; confira o momento O ''Encontro'' desta sexta-feira (17) foi realizado em São Jerônimo, cidade natal da apresentadora distante cerca de 70km de Porto Alegre

A apresentadora Patrícia Poeta fez o programa "Encontro" desta sexta-feira (17), ao vivo, direto Rio Grande do Sul (RS), mais precisamente de sua cidade natal, São Jerônimo.



O Rio Grande do Sul segue vivendo as consequências da maior tragédia climática de sua história e a apresentadora não segurou a emoção ao retornar para sua cidade, distante cerca de 70km de Porto Alegre.

E, ao vivo, enquanto caminhava mostrando o estado de calamidade do município, ela se deparou na rua com a sua prima chamada Nete. O reencontro foi marcado pela emoção das duas, que se abraçaram, choraram e se consolaram.

Que encontro emocionante da Patrícia Poeta com sua prima ao vivo em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. #Encontro pic.twitter.com/uvC1uF5AOa — Brenno (@brenno__moura) May 17, 2024

Patrícia comentou que devido ao horário do seu voo, que durou aproximadamente 9 horas, ela chegou no final da noite e não teve tempo para ver sua família, mas iria ter esse reencontro depois do programa.

"Tudo aqui tem história para mim, tudo tem simbolismo. Por mais que tivesse medo e ansiedade do que ia encontrar em São Jerônimo, tinha que estar aqui para ajudar. A gente tem que ajudar de todas as formas possíveis. Para abraçar as pessoas que eu amo, para ajudar das mais variadas formas", comentou a apresentadora.

Além de familiares, durante o ‘’Encontro’’ Patrícia conseguiu rever amigos e colegas de escola e prestou apoio aos seus conterrâneos.

"Não esperava voltar para minha cidade nessas condições, mexe demais com a gente. Esperava para celebrar, mostrar as coisas boas, mas temos que estar unidos em momentos bons e ruins.



Estou aliviada de encontrar vocês aqui e vendo que estão se reerguendo, estão salvos e vivos. É ter força para reconstruir", concluiu Poeta, que ainda complementou, falando sobre suas tentativas de ir à sua cidade natal, fato que ela ainda não tinha conseguido.

"Confesso a você de casa que, desde que começou essa tragédia, algumas vezes tentei voltar aqui para minha cidade natal, mas sem sucesso. A estrada ficou completamente destruída, a cidade ilhada, meus conterrâneos ficaram muito isolados com a chegada dessa água toda.



Difícil estar aqui de volta, muito difícil. Mas quando soube que a estrada reabriu, vim para cá, fiz questão de vir para cá. Vivi bons momentos da minha vida, tenho amigos desde a infância, tenho parentes, cada rua me remete a boas lembranças", desabafou.

Veja também

Cultura Em quase duas décadas de existência, Virada Cultural de São Paulo mudou de perfil e triplicou cachê