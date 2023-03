A- A+

LITERATURA Aos 101 anos, filósofo francês Edgar Morin publica 2º livro em 2023 A obra trata de uma série de breves comentários, no estilo de um Alain ou Paul Valéry, sobre todo tipo de tema

O filósofo francês Edgar Morin publicará seu segundo livro em 2023, aos 101 anos – anunciou sua editora, a Denoël, nesta quinta-feira (16).

"Encore a moment... Textes politiques, sociologiques, philosophiques et littéraires" (ainda sem tradução em português) é o título desta coletânea de ensaios que será publicada em 7 de junho, um mês antes do aniversário de 102 anos do autor.

Trata-se de uma série de "breves comentários, no estilo de um Alain ou Paul Valéry, sobre todo tipo de tema", detalhou a editora.

Em janeiro, o intelectual publicou em francês um polêmico ensaio sobre a guerra na Ucrânia. Fazendo uma comparação com a situação em 1940, Morin assume uma atitude pacifista e pede que se negocie com o governo de Vladimir Putin.

O ensaísta, de posições de esquerda, publicou suas memórias em 2021 (“Lições de um século de vida”). Seu primeiro trabalho data de 1946, "O ano zero da Alemanha", que inspirou o título do célebre "Alemanha, Ano Zero", filme de Roberto Rossellini (1948).

