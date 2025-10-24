A- A+

televisão Aos 18 anos, Alana Cabral encara em "Três Graças" uma protagonista no horário nobre A atriz se aproveita da própria inexperiência com a maternidade para encarar a adolescente sonhadora de 15 anos que se torna mãe precoce

A experiência é um fator crucial na preparação para um novo trabalho. No entanto, Alana Cabral foi na contramão desse conceito ao desenvolver a jovem Joélly Maria das Graças, uma das protagonistas de “Três Graças”, novíssima novela das nove.

A atriz de 18 anos se aproveita da própria inexperiência com a maternidade para encarar a adolescente sonhadora de 15 anos que se torna mãe precoce em meio às complexidades de uma comunidade periférica em São Paulo.

“Para mim, interpretar essa personagem tem sido um desafio enorme. Eu não tenho nenhuma experiência com maternidade, mas ao mesmo tempo essa falta de vivência tem me ajudado na construção da Joélly. Ela também está descobrindo tudo pela primeira vez. É muito especial poder desenvolver essa trajetória com cuidado, respeitando a idade dela e tudo o que ela está sentindo”, aponta.

Filha de Gerluce, papel de Sophie Charlotte, e neta de Lígia, de Dira Paes, Joélly vive de embates com a mãe, embora o amor incondicional entre as duas esteja sempre acima de qualquer coisa.

Envolve-se secretamente com Raul, vivido por Paulo Mendes, filho de Arminda, de Grazi Massafera, e acaba engravidando, o que trará diversas consequências para sua família de mães solo.

“É uma temática muito real da nossa sociedade. Trazemos isso com pé no chão, leveza, comédia e drama. Afinal, é uma novela, né? A gente precisa abordar esses temas de um jeito que entretenha o público, que prenda a atenção. E eu fico muito feliz de poder fazer isso dessa forma: de entreter e, ao mesmo tempo, provocar reflexão sobre pautas tão importantes e interessantes”, valoriza.

Antes de começar a gravar, Alana mergulhou em uma preparação intensa e sensível. Ela participou de workshops com médicos e ouviu relatos de mulheres que foram mães jovens - incluindo sua própria mãe, que engravidou aos 18 anos.

A atriz também buscou inspiração em amigas que passaram pela mesma experiência.

“Eu sempre busquei ouvir muito, entender essas vivências. Quando a gente vai interpretar uma realidade que não é nossa, que a gente não conhece de perto, é essencial buscar referências reais. Só assim dá para construir uma personagem com verdade, com respeito, e dar vida a uma garota que está passando por algo tão intenso”, afirma.

Natural de São Paulo, Alana estreou na tevê em “Verão 90”. A aprovação para a novela das sete não mudou apenas a rotina da jovem atriz, mas também de toda sua família.

“Fiz um bate e volta para fazer o teste para a novela. Sequei meu cabelo na rodoviária. Quando fui aprovada, eu tinha um mês para arranjar minha vida no Rio. Meus pais abriram mão de muita coisa. Tiveram de trabalhar remotamente por um tempo”, relembra Alana, que celebra a estreia como protagonista no horário nobre. “Estou muito honrada, nem nos meus melhores sonhos imaginava com isso. Sou atriz desde os 7 anos e achei que só protagonizaria uma novela mais para frente”, completa.

“Três Graças” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.



Outros projetos

A relação entre Alana Cabral e Dira Paes vai muito além das câmeras. As duas atrizes já haviam contracenado em “Verão 90”, e agora voltam a dividir cena em “Três Graças”, interpretando neta e avó.

Para Alana, essa reconexão artística tem sido marcada por uma troca profunda e respeitosa.

“A nossa relação já tinha uma base de amor, inspiração e admiração desde que eu era bem pequenininha. E agora, com essa novela, isso cresceu ainda mais – num lugar muito maior, mais íntimo e mais respeitoso, porque estamos interpretando vó e neta, né?”, afirma.

Alana também destaca a sintonia com Sophie Charlotte, que interpreta sua mãe na trama. “A Sophie é maravilhosa. Nós três estamos sempre nos comunicando, ajustando o que é confortável para cada uma em cena. Isso é muito importante, porque estamos dividindo esse espaço de protagonismo e contando uma história que não é só nossa”, valoriza.



Instantâneas

# Alana também pode ser vista no longa “Salve Rosa”, que chegou aos cinemas na última semana.

# A atriz está no elenco de “Guerreiros do Sol”, original Globoplay.

# Assim como sua personagem em “Três Graças”, Alana valoriza as figuras femininas de sua família. Ela, inclusive, conta com três avós. “Meu avô se separou muito jovem da minha avó e depois se casou com outra mulher, que eu também considero minha avó. Então, eu tenho três avós. E cada uma tem um papel muito especial na minha vida”, afirma.

# Alana tem conciliado as gravações com os estudos para o vestibular.

