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FAMOSOS Aos 18 anos, filho de Astrid Fontenelle aposta em divas pop e ganha elogios da mãe Filho da apresentadora, Gabriel usa suas redes sociais para conscientizar sobre a adoção e aborda assuntos da cultura pop

Filho da Astrid Fontenelle, Gabriel tem trilhado um caminho bem parecido ao da mãe no quesito profissional na comunicação. O perfil no Instagram do garoto, de 18 anos, já é um sucesso enquanto ele chama atenção por conta de sua maturidade e também pela forma consciente com que aborda sua trajetória de vida. Foi assim na publicação em que ele abordou a conscientização sobre adoção — ele foi adotado pela apresentadora em 2008, quando o menino nem tinha 1 ano de idade ainda.

Astrid Fontenelle e seu filho Gabriel / Foto: Redes Sociais / Reprodução

No caso, em alusão ao Dia Nacional da Adoção, Gabriel refletiu sobre sua história pessoal. “Não estou aqui para falar das maravilhas da adoção e, sim, sobre as concepções que várias pessoas têm erradas sobre a adoção. Sobre pena, sobre dó, sobre falar que a pessoa é coitada. Já escreveram (para mim) que ‘essa sorte eu não teria nunca’. Eu não vejo o lado bonito em nenhuma dessas frases... Adoção leva a um amor incondicional porque é amor de mãe e pai”, disse ele no vídeo.

A iniciativa serviu como um ponto de partida para que Astrid reforçasse sua defesa pela desmistificação da adoção, criticando a tendência em usar o termo “filho adotado”, que, segundo ela, impõem adjetivos desnecessários ao laço afetivo materno-filial.

“Não adjetivem a maternidade! ‘Astrid e seu filho adotado passeiam no shopping’. Gabriel é meu filho e ponto final. E, Gabriel, você é o máximo”, afirmou.

Nas redes sociais, o garoto mostra o seu grande conhecimento sobre divas pop. A sua favorita, aliás, é Jennifer Lopez desde quando “era muito muito pequeno”, segundo Astrid. Gabriel ainda fez vídeos sobre a vinda de Shakira para o megashow na Praia de Copacabana, no início do mês, Beyoncé e Lady Gaga.

Em uma publicação sobre o Dia das Mães, o rapaz ainda ganhou uma mensagem de tirar o fôlego da mãe: “Meu Melhor! Te amo tanto! Obrigada por tudo e mais um pouco. De fato nascemos um pro outro”.

A presença de Gabriel também é constante nos canais digitais de Astrid. Ela costuma mostrar detalhes da rotina deles e compartilha viagens e momentos entre amigos

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