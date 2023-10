A- A+

FAMOSOS Aos 27 anos, cantor Saulo Poncio é internado na UTI com embolia cardíaca; entenda Ele foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca após sentir fortes dores no tórax nesta terça-feira

Aos 27 anos, o cantor e influenciador Saulo Poncio foi internado na noite desta terça-feira na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca após sentir fortes dores no tórax, anunciou sua conta no Instagram.

A embolia gasosa é caracterizada pela presença de ar obstruindo a circulação sanguínea. No caso de Saulo, isso ocorre na entrada de ar na circulação arterial.

"Na noite de terça-feira, Saulo deu entrada na emergência após sentir fortes dores no tórax. Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas. Realizados todos os exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca, e no momento encontra-se na UTI. Qualquer visita está proibida, e os compromissos agendados estão cancelados. Em breve traremos atualizações", diz o comunicado.

Saulo tem três filhos, fruto do seu casamento com a influenciadora Gabi Brandt entre 2019 a 2022. Ele é pai de Davi, de 4 anos, Henri, de 2, e Beni, de 4 meses.

Quem é Saulo Poncio?

Saulo é filho de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio, membro da Igreja da Nuvem e suplente no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. É irmão da influenciadora Sarah Poncio, que se candidatou a deputada estadual no ano passado, aos 25 anos, causando furor nas redes sociais ao declarar seu patrimônio: mais de R$ 2 milhões em bens e R$ 360 mil em dinheiro.

Em uma das (muitas) polêmicas das quais a família Pôncio costuma estar inserida, o então marido de Sarah, Jonathan Couto, teve um caso com Letícia Almeida, à época namorada de Saulo, em 2018. Do relacionamento extraconjugal, nasceu Maria Madalena. Saulo terminou com Letícia, mas Sarah manteve o seu casamento até 2021. No início do ano passado, Sarah teve um breve relacionamento com o modelo Bruno Krupp, acusado de ter atropelado e provocado a morte do adolescente João Gabriel, de 16 anos, na Avenida Lúcio Costa, na Barra, no último dia 30.

Márcio Poncio já deu entrevistas nas quais falou sobre sua infância pobre na Baixada Fluminense. No entanto, acabou se tornando dono de fábricas de cigarros, que lhe deram grande parte da riqueza que tem hoje. As fábricas, inclusive, acumulam problemas na justiça por sonegação fiscal. Uma das empresas, a New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros e Importação e Exportação Ltda, chegou a acumular uma dívida de R$ 430 milhões com a União, em 2020.

