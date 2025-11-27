A- A+

FAMOSOS Aos 29 anos, Ruth Codd, atriz de "Como Treinar o seu Dragão", revela que amputou a 2ª perna Jovem fez sua primeira amputação aos 23 anos, após sofrer uma lesão no pé jogando futebol na adolescência

Leia também

• Brasileiros "invadem" redes sociais de ator que vai viver Bolsonaro em filme: "Brasil te ama"

• Oscar: 'O Agente Secreto' e 'Apocalipse nos Trópicos' entram na lista dos elegíveis à premiação

• Ariana Grande é atacada por fã, e Cynthia Erivo defende a atriz

A atriz Ruth Codd publicou um vídeo em suas redes sociais nessa quarta-feira, 26, sobre sua segunda cirurgia de amputação, que realizou recentemente. Ela é conhecida por seus papéis em Como Treinar o Seu Dragão (2025) e A Queda da Casa de Usher, e teve ambas as pernas amputadas por causa de uma lesão sofrida na adolescência.

De forma bem-humorada, a atriz explicou: "Tenho boas e más notícias: as boas são que estou de volta fazendo TikToks na casa dos meus pais. As más notícias são que não poderei fazer na frente daquele lindo papel de parede com flores porque não estou conseguindo acessar o andar de cima."

"Eu acabei de fazer minha segunda amputação abaixo do joelho, então essa parte da casa não está disponível no momento", disse também.

Ruth, que é irlandesa, mostrou um pedaço da cadeira de rodas que utiliza para se locomover durante a recuperação: "Esse é o meu novo 'automóvel'. Eu gosto de chamá-la [a cadeira] de Tony Gordo Ela tem uma velocidade de 'absolutamente nada', especialmente se há escadas envolvidas."

A jovem fez sua primeira amputação aos 23 anos, após sofrer uma lesão no pé jogando futebol na adolescência.

Veja também