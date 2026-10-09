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Famosos Aos 45 anos, Ana Hickmann comenta possibilidade de ter um filho com Edu Guedes: 'Ele vai ajudar' Apresentadora descartou recorrer a tratamentos médicos para engravidar novamente

Assim como muitos casais, Ana Hickmann, de 45 anos, e Edu Guedes, de 52, também conversam sobre a possibilidade de aumentar a família. Em entrevista ao programa “TV Fama”, da RedeTV!, exibida na quarta-feira (7), a apresentadora não descartou a ideia, embora reconheça que a idade pode dificultar uma gravidez natural. Ela também afirmou que não pretende recorrer a tratamentos de fertilidade para engravidar novamente.

A apresentadora, que completará 46 anos, disse que deixa a possibilidade nas mãos de Deus e não considera buscar alternativas para viabilizar uma nova gestação.

“Eu acho que o tempo já não é mais possível, até porque eu vou fazer 46 anos. Eu sei disso, mas acho que, se Papai do Céu quiser, ele vai ajudar. Então depende Dele, mas fazer algo diferente para isso acontecer, não”, disse ela.

A apresentadora já passou por um tratamento de fertilização in vitro para engravidar de Alezinho, de 12 anos, seu único filho, fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Correa.

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