LUTO Aos 45 anos, chef Rivandro França é encontrado morto em casa, no município do Paulista As informações iniciais repassadas pela Polícia Civil apontam que o corpo do chef não tinha marcas de violência

Vencedor do Prêmio Nacional Dólmã em 2016, ocasião em que foi premiado como o melhor chef de Pernambuco, o apresentador Rivandro França foi encontrado morto na manhã deste sábado (23).

O corpo do pernambuco, que tinha 45 anos e era responsável por administrar um restaurante na Zona Norte do Recife, foi encontrado dentro de casa, no bairro de Maranguape I, no município do Paulista.



As informações iniciais repassadas pela Polícia Civil apontam que o corpo do chef não tinha marcas de violência. Além disso, a residência não apresentava sinais de arrombamento.

O corpo de Rivandro será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal onde passará por uma perícia para determinar as causas da morte. O pernambucano deixa dois filhos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Paulista.



TRAJETÓRIA

Rivandro França se destacou no mercado de gastronomia no ano de 2010 ao abrir, na sua própria casa, o seu Cozinhando Escondidinho, em Casa Amarela. A equipe de Sabores, da Folha de Pernambuco, foi uma das primeiras a escrever uma resenha gastrô sobre o local, que se destacava em vários quesitos à mesa.

Na época, o trabalho era uma evolução dos seus primeiros passos na cozinha, a partir da sua formação em 2008, quando passou a vender bombons de chocolate com sabores que remetiam ao Nordeste. A ideia evoluiu, Rivandro agregou clientes e fez muitos amigos no meio profissional.

Já no seu “Cozinhando Escondidinho”, ele apresentava pratos tradicionais, típicos do Nordeste, de maneira inusitada. A pimenta biquinho era sua marca registrada. Cumbucas viradas e até a quenga de coco eram itens que formavam o seu enxoval, na pequena casa de pouco mais de 35 lugares.

O espaço aumentou e Rivandro se mudou algumas vezes de lugar para poder atender a demanda. Recebeu premiações nacionais e inseriu seu nome na rota da culinária típica sertaneja. Há pouco, apresentava um programa culinário na televisão e conduzida um novo restaurante recém-aberto no Recife.

PESAR

Por meio de nota, o prefeito do Recife, João Campos, lamentou o falecimento precoce do chef. O gestor municipal também aproveitou a oportunidade para prestar condolência aos amigos e familiares do apresentador.

"É com profundo pesar que tomei conhecimento do falecimento do chef Rivandro França. Com sua paixão pela gastronomia local e seu talento para a comunicação, Rivandro deixou sua marca na culinária do nosso estado e também nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Minhas sinceras condolências a sua esposa, filhos, demais familiares e amigos neste momento de dor e saudade. Que Deus conforte seus corações e que o legado de Rivandro perdure como inspiração para todos".

