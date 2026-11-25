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famosos Aos 73 anos, Fábio Jr. vive em fazenda com cavalos, plantações e lago para pescaria Propriedade no interior de São Paulo pertence ao cantor há décadas e se tornou sua morada com a sétima mulher, Fernanda Pascucci

Nos intervalos da agenda de shows, Fábio Jr. pode ser encontrado de vara de pescar nas mãos, na companhia dos cavalos ou brincando com os cachorros. O cantor, que completou 73 anos no último sábado (21), vive numa fazenda em Cesário Lange, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, ao lado da sétima mulher, a empresária Fernanda Pascucci, com quem acaba de celebrar dez anos de casamento.

A propriedade pertence ao artista desde a década de 1990, mas foi no fim de 2020, em meio à pandemia, que o casal trocou a região de Alphaville pela vida no campo. Até então, Fábio Jr. costumava passar temporadas na fazenda, situada a cerca de 150 quilômetros da capital paulista.

Registros compartilhados nas redes sociais pelo cantor e pelos filhos ao longo dos anos dão uma ideia de como é o lugar. Além das plantações de milho e cana-de-açúcar, a propriedade tem pomares, horta, criação de gado e cavalos. A casa, de estilo rústico, tem varandas com redes voltadas para o verde. Há ainda piscina, quadra de tênis, quiosques para churrasco e um lago onde o artista costuma pescar.

Fábio Jr. tem uma relação particularmente afetuosa com os cavalos. Um deles, Azabar, fez companhia ao cantor durante 35 anos. O músico já compartilhou nas redes sociais registros do animal, do qual guarda boas lembranças.

A fazenda também é cenário de parte das memórias de infância dos filhos do artista. Em 2021, durante sua participação no " BBB - Big Brother Brasil", Fiuk contou que passou parte da infância numa propriedade rural. Tanto ele quanto o irmão caçula, Záion, hoje com 17 anos, já apareceram em fotografias pescando com o pai.

Dez anos de casamento

Juntos desde 2011, Fábio Jr. e Fernanda Pascucci se casaram em novembro de 2016, no dia em que o cantor completou 63 anos. A empresária, hoje com 49 anos, chegou a presidir um fã-clube dedicado ao músico antes de se relacionar com ele.

A união com Fernanda é a mais duradoura da vida do artista, que já foi casado com Tereza de Paiva Coutinho, Glória Pires, Cristina Karthalian, Guilhermina Guinle, Patrícia de Sabrit e Mari Alexandre.

No último fim de semana, ao celebrar uma década de casamento, Fábio Jr. publicou nas redes sociais um vídeo com registros da vida a dois e voltou a se declarar à mulher.

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