Revista Aos 81 anos, Martha Stewart posa de maiô para capa da Sports Illustrated A empresária posou na República Dominicana, vestindo maiô branco e com uma espécie de capa dourada

A empresária americana Martha Stewart se tornou a modelo de mais idade a aparecer de maiô na capa da edição anual "Swimsuit" da revista Sports Illustrated, aos 81 anos.

"Em geral, sou motivada pelo salário, mas, desta vez, o que me motivou foi mostrar para as pessoas que uma mulher da minha idade ainda pode ter uma boa aparência, se sentir bem, estar bem", disse ela em um vídeo divulgado no site da edição de trajes de banho da publicação.

"Não penso muito na idade, mas achei que é algo histórico", acrescentou.

No Instagram, ela diz a seus seguidores que “mudar, evoluir e não ter medo” são objetivos fundamentais na vida.

“Espero que esta capa inspire você a se desafiar a tentar coisas novas, não importa em que etapa da vida você esteja", completou.

A empresária posou na República Dominicana, vestindo maiô branco e com uma espécie de capa dourada sobre os ombros, para as lentes do fotógrafo colombiano Ruven Afanador.

Até agora, a mulher mais velha a estampar a capa da revista havia sido Maye Musk, mãe do bilionário Elon Musk, aos 74 anos.

Martha Stewart na capa da Sports Illustrated | Foto: Divulgação

Esta é uma das quatro versões da edição de trajes de banho de 2023. As protagonistas das demais são a atriz Megan Fox, a cantora alemã Kim Petras e a modelo e atriz americana Brooks Nader.

Martha Stewart ganhou fama na década de 1980 com um livro de receitas best-seller, após seu sucesso como chef. Em 1990, lançou a revista "Martha Stewart Living" e, na sequência, um programa de televisão semanal de culinária, entretenimento e decoração.

Mais tarde, tornou-se a primeira mulher bilionária dos Estados Unidos a construir sua fortuna sozinha. Em 2004, no entanto, sua carreira e reputação desmoronaram, quando ela foi condenada a cinco meses de prisão por acusações relacionadas com tráfico de informação privilegiada.

Depois desse baque, continuou à frente de sua marca e, no início de 2023, apareceu em um anúncio do Super Bowl com o rapper Snoop Dogg, um velho amigo.

Durante anos, a Sports Illustrated se concentrou em jovens modelos brancas, mas tem buscado se diversificar nos últimos anos. Em sua edição de trajes de banho de 2020, inovou, ao apresentar uma modelo transgênero. Em 1997, Tyra Banks se tornou a primeira mulher negra a aparecer na capa.

A edição com Martha Stewart na capa chega às bancas nesta quinta-feira (18).

