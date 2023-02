Aos 84 anos, Jorge Ben fica até mais tarde e dá canja no aniversário de Regina Casé

A- A+

A farra em torno do aniversário de Regina Casé terminou tarde no apartamento da atriz e apresentadora, no Leblon, neste domingo (26). Rodeada de amigos que celebravam seus 69 anos, Regina teve um convidado especial: Jorge Ben Jor. Aos 84 anos, o cantor e compositor — conhecido pelas raras aparições públicas — ficou bem à vontade na festa da amiga até altas horas.

Acompanhado de uma banda formada por Xande de Pilares e Pretinho da Serrinha, entre outros músicos, Jorge Ben desfilou alguns de seus sucessos como "Taj Mahal" e "Por causa de você, menina", para o delírio dos convidados. De casaco, boné e óculos escuros, ele parecia bem empolgado, por vezes cantando abraçado com a aniversariante enquanto era filmado e fotografado por quem estava ali.

A festa de aniversário de Regina Casé começou no domingo (26), às 15h, e terminou na madrugada, por volta das 2h40. Além de Jorge Ben, Xande e Pretinho, muitos famosos passaram por lá, como Douglas Silva, Zeca Pagodinho, Rubel, Moreno Veloso, Rubel, e Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo.

Depois de mais de dois anos sem se apresentar por conta da pandemia, Jorge Ben Jor voltou aos palcos em novembro, quando fez um show no Copacabana Palace. O hotel é, inclusive, a morada do artista desde que um temporal destruiu parte de sua casa na Barra da Tijuca. Jorge Ben é um dos artistas confirmados no line-up do MITA, que acontece em maio, no Rio de Janeiro, e em junho, em São Paulo.

