Aos 85 anos, Raul Gil é submetido a raspagem da próstata em hospital de SP; entenda a cirurgia

O apresentador Raul Gil, 85 anos, foi internado na última terça-feira, 30, no hospital Albert Eistein, em São Paulo para fazer uma cirurgia de raspagem da próstata. Ao Globo, o filho do apresentador, Raul Gil Júnior (o raulzinho), disse que o pai não tem câncer na região e não tem problemas com próstata, porém, foi necessário fazer uma intervenção cirúrgica no local.

A cirurgia chamada de hiperplasia prostática é benigna e ocorre quando há um aumento da glândula da próstata, o que acontece com cerca de metade dos homens após os 45 anos. O quadro não é considerado precursor do câncer de próstata.

"Ele nunca teve problema na próstata e não tem nada a ver com câncer. Esta cirurgia é mais uma forma de facilitar a vida dele e dos demais pacientes, porque essa massa grande fica pressionando ali na região, então é preciso fazer essa raspagem para dar uma vazão" diz Raulzinho.

Entre os principais sintomas estão: aumento da frequência de ir ao banheiro, necessidade de urinar durante à noite (o que faz o homem acordar), esforço para poder sair a urina, jato da urina mais fraco e sensação de que a bexiga não é esvaziada adequadamente.

A recomendação médica é de que os sinais devem ser tratados precocemente a fim de evitar a cirurgia, porém, com o decorrer dos anos, a próstata, que envolve o canal da uretra do homem, tende a crescer, e dependendo do tamanho, ela pode obstruir o canal, atrapalhando a bexiga, o que faz o procedimento ser indicado.

A raspagem é feita por endoscopia, através da uretra. Coloca-se uma sonda no canal para lavagem da bexiga e eventual retirada de sangramentos. Depois, a sonda é retirada e o homem volta urinar normalmente. A cirurgia é considerada minimamente invasiva podendo o paciente receber alta em até dois dias depois do procedimento.

A alta de Raul Gil estava programada para quarta-feira, 31, porém, a equipe médica do hospital achou melhor deixá-lo com este dreno e em observação por mais algumas horas.

"Eles estão esperando tirar esse dreno para poder dar alta, ele só não recebeu alta ainda em razão disso. Mas o médico, doutor Sérgio Filisola, está sendo muito cuidadoso e achou melhor deixá-lo mais um tempinho porque sabe que no hospital ele vai ser mais bem tratado e é mais equipado do que em casa, mas acredito que hoje ele já deve ter alta" diz o filho otimista.

