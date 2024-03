A- A+

LUTO Aos 88 anos, morre, em Olinda, Dona Glorinha do Coco Artista pernambucana estava internada no Hospital Tricentenário, localizado em Olinda

A moradora ilustre de Amaro Branco, em Olinda, Dona Glorinha do Coco, morreu, aos 88 anos, nesta sexta-feira, 29 de março.

O anúncio da morte da Mestra do Coco de Roda, consta no perfil oficial do Instagram da artista olindense, que estava internada no Hospital Tricentenário.

É com pesar no coração que comunicamos o falecimento de Dona Glorinha do Coco. Ela,estava internada no Tricentenário, no finalzinho de sua vida. Partiu em paz, com a família a seu lado, segurando a mãozinha delicada e já sem forças, da nossa Mestra tão amada! Que os Orixás iluminem sua partida, que os céus se abram em acolhimento profundo! Dona Glorinha do Coco nunca será esquecida!

Amor, amor, amor, amor....



Maria da Glória Braz de Almeida, herdou o gosto pelo Coco dos seus antepassados. Viúva de pescador, era beira da praia que Dona Glorinha exaltava o Coco de Roda - cultura que ela defendia a partir do legado deixado por sua mãe, uma das fundadoras do folguedo Acorda Povo.









Conhecida como a mestra mais velha de Amaro Branco, Dona Glorinha dava colorido às ruas de Olinda durante os festejo juninos, com uma sambada que fazia parte, inclusive, do primeiro CD lançado por ela em 2013 e que levada seu nome.

Ela chegou a levar para o Espaço Brasil em Lisboa, Portugal, a sua arte, integrando a programação daquele ano promovida pela Funarte/Ministerio da Cultura.

E foi com esse mesmo disco que a mestra chegou à final do Prêmio da Música Brasileira em 2015, entre outras façanhas a partir de sua dedicação ao Coco de Roda.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Dona Glorinha do Coco.



