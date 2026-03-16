LUTO
Aos 89 anos, morre Matt Clark, ator de 'De Volta para o Futuro 3'
Veterano de Hollywood atuou em faroestes com Clint Eastwood e John Wayne
O ator americano Matt Clark, que construiu uma carreira de décadas no cinema e na televisão, morreu aos 89 anos. A informação foi confirmada pela família ao site TMZ.
Segundo os familiares, Clark morreu na manhã de domingo em sua casa em Austin, no estado do Texas, após complicações decorrentes de uma cirurgia na coluna.