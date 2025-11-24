A- A+

Saúde Aos 91 anos, Brigitte Bardot está no hospital há dez dias, na segunda internação em poucas semanas Uma das maiores estrelas do cinema francês havia sido hospitalizada para cirurgia em outubro passado

A atriz Brigitte Bardot foi internada novamente em um intervalo de poucas semanas. Uma das maiores estrelas do cinema francês, ela — que tem 91 anos atualmente — está há cerca de dez dias no Hospital Saint-Jean, em Toulon, de acordo com informações publicadas pela imprensa local.

No mês passado, a artista também permaneceu hospitalizada para a realização de “uma pequena cirurgia”, segundo a sua assessoria, recebendo alta no dia 17.

O hospital em que Brigitte foi internada, aliás, é o mesmo onde ela realizou o procedimento em outubro. Nesta ocasião, o seu estado de saúde foi considerado “preocupante”.

Depois de receber alta, alguns rumores que diziam sobre uma suposta piora da atriz circularam nas redes sociais. Ela, porém, desmentiu tais comentários em sua própria conta.

“Eu não sei qual é o imbecil que lançou essa ‘fake news’ sobre o meu desaparecimento, mas saibam que estou bem e não tenho intenção de me despedir”, disse ela.

Da bailarina parisiense ao mito de Saint-Tropez

Nascida em Paris, em 28 de setembro de 1934, Brigitte Anne-Marie Bardot formou-se em balé clássico no Conservatório Nacional de Música e Dança antes de ser descoberta pelo cinema. Aos 15 anos, já estampava capas de revistas como Elle, iniciando sua trajetória como modelo.

Ela estreou nas telonas em 1952, no filme A Garota do Biquíni, mas foi em 1956 que ganhou fama mundial com E Deus Criou a Mulher, dirigido por seu então marido, Roger Vadim. O longa, repleto de sensualidade e ousadia para a época, foi censurado em Hollywood — o que apenas aumentou sua popularidade.

Descrita como “a mulher que inventou Saint-Tropez”, Bardot transformou-se em um ícone da liberdade sexual feminina, desafiando padrões conservadores e provocando escândalos onde passava. Em 1957, padres em Nova York chegaram a pedir que fiéis boicotassem seus filmes, e o Vaticano a classificou como “má influência”. O resultado foi o oposto: as filas nos cinemas só cresceram.

— Lá está Brigitte, esticada de ponta a ponta da tela, de cabeça para baixo e nua como o globo ocular de um censor — ironizou um crítico da época.

Escândalos, paixões e independência

Durante sua carreira, Bardot atuou em mais de 45 filmes e gravou 70 músicas, tornando-se referência estética e cultural. Ela criou a “pose Bardot” — sentada, pernas cruzadas e olhar provocante — e popularizou o decote ombro a ombro, que até hoje leva seu nome.

A atriz teve quatro casamentos: com Roger Vadim (1952–1957), Jacques Charrier (1959–1962), Gunter Sachs (1966–1969) e Bernard d’Ormale, seu atual marido desde 1992. Com Charrier, teve seu único filho, Nicolas-Jacques, em 1960, mas manteve uma relação conturbada.

— Não fui feita para ser mãe — admitiu Bardot anos depois. — Adoro animais e crianças, mas nunca fui adulta o suficiente para cuidar de uma criança.

Nicolas foi criado pela família paterna e só se reconciliou com a mãe décadas depois, em 1996.

Apaixonada e impulsiva, Bardot também viveu romances com o cantor Sacha Distel e com o ator Warren Beatty. — Sempre busquei paixão — disse ela. — Quando ela acabava, eu fazia as malas.

Da fama ao ativismo — e às polêmicas

Bardot deixou o cinema em 1973, aos 39 anos, para dedicar-se à defesa dos animais. Em 1986, criou a Fundação Brigitte Bardot, que atua em resgate, proteção e campanhas de esterilização. Vegetariana convicta, chegou a doar mais de £ 90 mil (R$ 657 mil) para ajudar cães de rua em Bucareste e ameaçou se mudar para a Rússia após um zoológico francês negar tratamento a dois elefantes doentes.

Apesar da carreira humanitária, sua imagem se viu novamente cercada por polêmicas. Em 2004, foi condenada por incitação ao ódio racial em um livro, e seu apoio à extrema direita francesa, especialmente à candidata Marine Le Pen, reacendeu debates sobre sua figura pública.

— Bardot é Bardot — disse a escritora Marie-Dominique Lelièvre, amiga próxima. — Ela desafia qualquer definição.

Veja também