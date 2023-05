Aos 92 anos, Silvio Santos vai deixar a TV? Entenda

A- A+

A história do apresentador Silvio Santos se confunde com a da TV brasileira. Aos 92 anos, mais de 60 deles presente na tela, a grande pergunta que tem sido feita nas redes sociais é: ele vai deixar o posto em breve? A questão tem um porquê. No ar desde 2 de junho de 1963, o Programa Silvio Santos, inicialmente transmitido pela TV Paulista, completa 60 anos. A ideia da emissora é fazer uma edição comemorativa com convidados especiais a ser exibida no 4 de junho. A lista vai muito além de celebridades e inclui personagens icônicos que já passaram pela atração, como a "menina bambu", que desconcertou o apresentador com um piada pesada, e Seu Moisés, que participou do quadro "Topa tudo por dinheiro".

Nesta semana, o perfil do programa no Instagram publicou posts pedindo ajuda para achar os dois participantes que acabaram virando memes ao longo dos anos. A assessoria de comunicação do SBT confirma a data e a realização do especial, mas não bate o martelo sobre a presença do Homem do Baú na gravação. Tanto mistério trouxe à tona a busca pela resposta a uma pergunta maior, que surgiu nos comentários dos internautas: Silvio Santos vai aproveitar para anunciar a saída da TV no especial?

A presença de Silvio, que mora em Orlando, na atração tem sido bissexta. Desde que contraiu Covid-19, em agosto de 2021, mais ainda. Por conta da doença, ele chegou a ficar internado por alguns dias. O comando da atração tem ficado a cargo da filha Patrícia Abravanel. Quando votou no ano passado, na saída do colégio eleitoral onde vota, em São Paulo, Silvio declarou o motivo de suas aparições cada vez mais raras: "Tô com preguiça de gravar".

Por onda anda a "menina bambu" do Programa Silvio Santos?

A busca pela "menina bambu" e por Moisés está mobiliando as redes sociais. Na última quinta-feira (4), o perfil do Programa Silvio Santos começou a publicar posts no Instagram iniciando a saga. "Estamos em busca da moça "bambu", que deixou o Silvio Santos sem palavras em 1985", dizia o primeiro. Foram muitas as respostas com pistas, inclusive de que ela se chamaria Izumi Honda, teria 53 anos e seria vereadora.

Mas como ela deixou Silvio sem palavras? Com uma piada. "Qual a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?", perguntou ela, então com 15 anos, na plateia, ao apresentador. "O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo", respondeu. Curioso, Silvio, então emendou: "E o bambu?". É aí que entra a parte do sem palavras. A participante do programa completou: "O bambu você enfia no c...". Desde então, isso já virou meme e foi amplamente compartilhado.

Quem é Moisés, que participou do "Topa tudo por dinheiro"?

"Estamos em busca de mais uma pessoa que faz parte da história dos programas já apresentados por Silvio Santos. Caso você tenha informações sobre o Moisés, escreva aqui nos comentários", diz o post publicado no perfil do Programa Silvio Santos nesta sexta-feira (5). Informações também começaram a surgir. A maior parte delas revelando que ele vive em Paramirim, no sertão baiano. Ele participou do quadro "Topa tudo por dinheiro'' em 2001.

