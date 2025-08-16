S�b, 16 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado16/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Globoplay

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro grava participação em série

Obra focará nos bastidores dos atendimentos de emergência médica

Reportar Erro
Fernanda Montenegro e Fernanda TorresFernanda Montenegro e Fernanda Torres - Foto: Reprodução/Globo

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro volta aos sets de filmagem para uma participação especial em Emergência 53, nova série médica da Globoplay produzida em parceria com a Conspiração, ainda sem data de estreia. A atriz interpreta Dona Laura, uma senhora espirituosa e cheia de vida, que contrasta com sua saúde fragilizada e sua fixação pela própria morte.

Na trama, Dona Laura é mãe de Irene, interpretada por Yara de Novaes, chefe da Unidade 53, núcleo central da história. Mesmo debilitada, a personagem mantém hábitos como beber e fumar escondida da filha, com quem divide a casa. Dona Laura ainda se diverte com jogos de bingo e demonstra uma personalidade vibrante, marcada por sua vivência e leveza.

"É uma mulher que gosta de bingo, de beber, de fumar, tem bom caráter, uma alma positiva, uma mulher vivida e um personagem muito rico, muito bonito", avaliou Fernanda Montenegro em comunicado.

Leia também

• Aguinaldo Silva volta à Globo apostando no drama cotidiano de "Três Graças"

• Fernanda Torres e outros artistas do cinema nacional assinam carta por regulamentação do streaming

• Fernanda Montenegro anuncia turnê teatral pelo Brasil aos 95 anos



A série se propõe a mostrar os bastidores emocionais e profissionais dos atendimentos de emergência, focando não apenas nos resgates, mas nas vidas de médicos, enfermeiros e motoristas de ambulância. O elenco principal conta ainda com Valentina Herszage, Emilio Dantas, Heloisa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emilio de Mello.

Com roteiro de Claudio Torres e Fábio Mendes, e colaboração de Márcio Maranhão, Carolina Neves, André Emídio e Joaquim Waddington, a série foi criada por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington, que também assinam a direção e produção.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter