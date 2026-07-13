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Cultura+ Aos 96 anos, Fernanda Montenegro faz estreia no YouTube e TikTok: 'Novos palcos' Atriz pretende compartilhar reflexões e memórias nas plataformas digitais

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro decidiu embarcar em novas plataformas digitais e anunciou, nesta segunda-feira (13), que passará a publicar no YouTube e no TikTok.

Ao falar sobre a novidade, a atriz afirma que os perfis nessas mídias serão usados para compartilhar pensamentos, registros de sua trajetória e conteúdos ligados à sua carreira. A artista definiu o momento como a abertura de “novos palcos” para encontros diretos com os seus fãs.

“Meus amigos, vida vivida. É uma vocação, praticamente já está indo para 100 anos. Vida vivida. Agora, só acontece porque acontece também com você, que vem me ver há quase 100 anos. Portanto, com muita emoção, vida vivida e ainda vivendo”, afirma ela no primeiro vídeo publicado no TikTok.

Já no YouTube, a primeira postagem é de uma entrevista concedida ao Canal Brasil, na qual Fernanda conversa sobre os desafios, medos e reflexões que envolvem o trabalho na atuação.

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