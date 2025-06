Aos 98 anos, Mel Brooks anuncia ''S.O.S. Tem um louco solto no espaço 2''; veja teaser

A- A+

A clássica comédia "S.O.S. — Tem um louco solto no espaço" (1987) vai ganhar uma continuação. Diretor do longa, o lendário comediante Mel Brooks, de 98 anos, anunciou a novidade em suas redes sociais com um teaser brincando com o fato de "Spaceballs" (título original) nunca ter tido uma sequência, diferentemente de outras marcas como "Star Wars", "Star Trek", "Alien", "Predador", dentre outras.

Produzido pela Amazon MGM Studios, o novo filme deve chegar aos cinemas em 2027, nas comemorações de 40 anos do original.



Confira o trailer:

Além de dirigir, Brooks escreveu "S.O.S. — Tem um louco solto no espaço" e interpretou dois personagens: Yogurt e presidente Skrood. Na continuação, ele irá voltar ao papel de Yogurt, um personagem que remete a Yoda, da saga "Star Wars".

O novo longa contará com direção de Josh Greenbaum e roteiro de Benji Samit, Dan Hernandez e Josh Gad, que também integra o elenco. Segundo o site Deadline, Bill Pullman e Rick Moranis retornam para a continuação, enquanto que Keke Palmer será uma novidade no elenco.

"S.O.S. — Tem um louco solto no espaço" foi uma paródia de "Guerra nas estrelas" e outros filmes de ficção científica, como "2001 — Uma odisseia no espaço".

