BBB 23 Aos prantos, Domitila desabafa: 'Fico toda vez como vilã' A recifense caiu em prantos, no quarto Fundo do Mar, sendo consolaa por Gabriel Santana, Sarah Aline, Marvvila e o próprio Fred Nicácio

Não dá ser forte o tempo todo. Angustiada com seu papel dentro do jogo, Domitila desabafou com seu grupo. Depois de conversar com Key sobre o desafeto com Cezar depois da treta com Nicácio, a recifense caiu em prantos, no quarto Fundo do Mar, sendo consolaa por Gabriel Santana, Sarah Aline, Marvvila e o próprio Fred Nicácio.



"Bota pra fora. Chorar é bom", daconselhou Fred. "Acho que ainda é por causa da situação. O Black também chorou bastante hoje", coninuou.



"Não é porque você tá chorando que você deixa de ser forte" consolou Marvyla. "Você pode chorar e continua sendo forte".

"É a terceira vez que eu tenho um problema com ele e ele resolve no choro. Aí como ele chora, vai todo mundo: 'Ah, coitadinho'. E eu não me senti bem com isso porque eu pensei que não fui eu que causei essa coisa", disse ela, que seguiu: "Tô cansada de ser a vilã porque eu sou forte", explicou Domitila.

"Aqui a gente tem que se poupar das coisas. Se poupa, entende?", disse Key, consolando a colega. "Eu acho que ele é falso, ele acha que eu sou debochada. Mas falei que, para coexistirmos e o barco não afundar, a gente vai saber lidar um com o outro", disse a iss Alemanha.

