A- A+

BBB 23 Aos prantos, Fred Nicácio fala sobre vontade de sair do BBB e é amparado por Aline. Veja o vídeo Conversa com a sister aconteceu na tarde desta quarta-feira (15), na área externa da casa

A tarde desta quarta-feira (15) não foi fácil para Fred Nicácio. Na área externa da casa, o brother caiu no choro e até falou da vontade de desistir do programa, durante conversa com Aline Wirley.

"Não sei se perdeu o sentido, se tá valendo a pena. Minha vida tava tão ótima lá fora, tava cheio de amigos, com a carreira estável. Dois milhões de reais não valem esse sofrimento", desabafou.

Ainda em sua fala, Nicácio disse ter medo de ser mal interpretado em suas ações e que se sente rejeitado pelos colegas do programa. O médico também colocou a aflição por não conseguir mudar a opinião de algumas pessoas a seu respeito, mesmo que ele tente.

Depois de ouvir o brother, Aline consolou o amigo alertando que o lugar de rejeição está sendo criado por ele mesmo. "Você tá confuso agora, mas se tem uma pessoa que sabe o que veio fazer aqui é você", disse a sister.

Veja também

Streaming "Escola da Quebrada", produção original da Paramount tem data de estreia anunciada; confira