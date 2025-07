Aos prantos, Regina Casé se despede de Preta Gil no velório da cantora

A- A+

Aos prantos, a atriz e apresentadora Regina Casé se despediu da cantora Preta Gil nesta sexta-feira, 25, no velório da artista no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.



Ao lado da filha Benedita Casé, Regina se emocionou bastante e fez carinho no rosto da cantora ao se despedir. "Beije, abrace e diga eu te amo pra quem é importante pra você!", escreveu a atriz em seu Instagram na última terça-feira, 22.



"Preta Gil sempre deu aula disso de ser grata, generosa e apaixonada... Como te amo e sempre te amei minha Pretinha...", escreveu.



Regina Casé era considerada uma verdadeira madrinha musical para Preta Gil. Foi a apresentadora que, ainda nos anos 2000, acreditou no talento de Preta e a incentivou a seguir carreira de cantora.



"Quem sabe amanhã eu consiga escrever sobre minha Pretinha. Agora eu só quero chorar mesmo", escreveu a apresentadora no Instagram após receber a notícia da morte da amiga.



"Não consigo dormir e não consigo ficar acordada. Só consigo desaguar minhas lágrimas neste oceano de beleza que foi Preta Gil", disse Regina, enquanto resgatava fotos antigas com a amiga



Além da presença de Regina Casé, o velório da cantora também contou com a presença de famosos como Rodrigo Faro,Thiago Abravanel, Taís Araújo, Luiz Miranda, Malu Mader, Tony Beloto, Thiaguinho, entre outros. Leia mais.



A cerimônia é aberta ao público e marca a despedida de Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, onde fazia tratamento contra o câncer.



A assessoria da família afirmou ao Estadão que, após o velório, o corpo da artista será cremado, conforme desejo manifestado em vida.

Veja também