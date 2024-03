A- A+

Música Apadrinhado por Zezé di Camargo, recifense apontado como promessa do sertanejo grava primeiro DVD Hugo Alvarez é natural do Recife e tem despontado na nova cena musical sertaneja

Pernambuco é conhecido mundialmente por sua diversidade cultural. Naturalmente, da Terra dos Altos Coqueiros, também brotam talentos das mais variadas expressões musicais. Um deles, inclusive, tem despontado em outros espaços, a exemplo do cantor e compositor Hugo Alvarez, natural do Recife e que tem alcançado maiores degraus na nova cena musical de Goiânia, a capital nacional da música sertaneja.

Na última quinta-feira, Hugo Alvarez atingiu um marco importante da carreira ao gravar o primeiro DVD da carreira no Teatro Sesi, em Goiânia (GO), com repertório que inclui uma mescla de músicas inéditas e regravações.

O projeto tem uma proposta intimista e formato novo dentro do gênero, como canções executadas em espanhol e inglês. Com produção musical de Felipe Duram, direção de vídeo Flaney Gonzallez e geral de Emanoel Camargo, o projeto deverá começar a ser lançado em abril.

Carreira

Considerado uma promessa da música sertaneja, Hugo se intitula como um artista romântico que gosta de cantar sobre amor em suas canções. “Medo” foi o primeiro single lançado com clipe e alcançou mais de 3 milhões de plays nas plataformas digitais. Na carreira, já abriu shows de Zezé di Camargo pelo País. Atualmente, é empresariado por Emanoel Camargo, do escritório ÉShow.

Hugo Alvarez é autodidata e começou a carreira aos 13 anos, tocando instrumentos como violão, bateria e guitarra. Hoje, acumula milhares de visualizações em vídeos na internet e tem mais de 300 mil seguidores.

