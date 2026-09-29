"Aparecida": Gheuza apresenta solo sobre violência contra a mulher nesta quinta (1) e sexta (2)

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A atriz Gheuza apresenta o espetáculo solo "Aparecida" nesta quinta-feira (1) e sexta-feira (2), às 20h, na Fabulosa Arte Colab, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Com dramaturgia da própria atriz em parceria com Eric Valença, que também dirige o espetáculo, a montagem parte de uma pesquisa realizada em prontuários da Delegacia da Mulher e de unidades de acolhimento para abordar casos de violência contra a mulher e feminicídio.



No palco, Gheuza interpreta Aparecida, uma investigadora policial responsável por casos de violência contra a mulher. A personagem conduz as investigações a partir de relatos reunidos durante a pesquisa e aborda diferentes estágios da violência, além das situações vivenciadas dentro da própria corporação.





"Aparecida" integra a programação do projeto "Monólogas: Cinco Cenas Femininas" e, após as apresentações, terá bate-papo com o público e participação da DJ Marte (Rafaella Rafael). A classificação indicativa é de 14 anos.



Contrapartidas

Além das sessões abertas ao público, o projeto realiza atividades voltadas à formação. Nesta quarta-feira (30), haverá uma apresentação especial para estudantes da rede pública estadual de ensino.



Gheuza também ministra uma oficina de teatro para mulheres a partir dos 18 anos, com atividades focadas na percepção da voz em cena e à reflexão sobre textos e contextos teatrais. A oficina será realizada na Fabulosa Arte Colab, em Jaboatão dos Guararapes, e também terá edições em Brasília e Ceilândia.



Equipe

A montagem tem trilha sonora original do percussionista Fábio Gomes, que também utiliza a oração de Nossa Senhora Aparecida em língua iorubá. A criação de luz é de Luciana Raposo, com execução de Sueides Leal (Pipia), e o figurino é assinado por Carol Monteiro. Ewerton Marinho responde pela produção executiva.



Na sexta-feira (2), a apresentação contará com intérprete de Libras. A temporada tem apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), por meio do edital Multilinguagens da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB - Pernambuco).



Depois da temporada em Jaboatão dos Guararapes, "Aparecida" segue para o Distrito Federal, onde terá três apresentações no fim de outubro, em Brasília e Ceilândia.



Sobre Gheuza

Atriz e produtora cultural, Gheuza é formada pelo Curso Técnico de Formação de Atores da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e também é educadora física. É uma das fundadoras da Fabulosa Arte Colab, ao lado da atriz e produtora cultural Cira Ramos.



No teatro, participou de montagens como "Marilyn, Marilyn", de João Falcão, com direção de Guilherme Coelho; "Paixão de Cristo", em Nova Jerusalém; e "Sobrados e Mocambos", com direção de Antonio Cadengue.



No audiovisual, estreou na série documental "Casa Grande e Senzala", dirigida por Nelson Pereira dos Santos, e integrou os filmes "Lispectorante" (Renata Pinheiro, 2022), "Dente" (Rita Luna, 2021) e "Rio Doce" (Fellipe Fernandes, 2017). Na televisão, participou da série "Chabadabada" (Canal Brasil, 2023), do doc-ficção "Caixas Mágicas" (Canal Curta, 2019), da minissérie "Amorteamo" (Rede Globo, 2012) e do programa "Sob Nova Direção" (Rede Globo, 2005).



Mais recentemente, está no elenco principal do curta-metragem pernambucano "Banho de Choque", de Cíntia Lima, que estreou no 59º Festival de Brasília.



SERVIÇO

"Aparecida" - espetáculo solo com Gheuza

Quando: quinta-feira (1º) e sexta-feira (2), às 20h

Onde: Fabulosa Arte Colab - Rua Silvia Ferreira, 110, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 20 na bilheteria e via Sympla

Informações: @fabulosaartecolab

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