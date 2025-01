APCA divulga indicados a melhores nas artes em 2024; veja lista

A- A+

A Associação Paulista de Críticos de Artes escolheu, nesta segunda-feira (20), os indicados ao Prêmio APCA em diversas categorias das artes.

São elas: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Erudita, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.

A 69ª cerimônia de premiação da APCA está prevista para abril, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em data a ser confirmada.

“A APCA caminha para seus 70 anos em constante crescimento e celebrando as artes em 11 categorias, de forma completa e diversa. Neste ano, tivemos a volta da categoria de Música Erudita que por muitos anos fez parte da APCA e esteve ausente nas últimas premiações”, afirmou a diretoria da associação em comunicado à imprensa.

Veja a seguir todos os indicados:

Arquitetura

Trajetória: Helena Ayoub Silva

Urbanidade: Habitação de interesse social e urbanização no córrego do Guaicuri, Casa Cidade [Renata Corradin]

Ativismo urbano: Centro de Memória Queixadas [Michele Souza e Rosa]

Resistência ambiental: Centro de Referência das Quebradeiras de Babaçu, Estúdio Flume [Christian Teshirogi e Noelia Monteiro]

Política institucional: ATHIS (Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social), CAU SP [Camila Moreno de Camargo e Catherine Otondo]

Projeto de expografia: 35ª Bienal de São Paulo, Vão [Anna Juni, Enk te Winkel, Gustavo Delonero]

Fronteiras da Arquitetura: Border-crossing, Agência TPBA [Priscila Bellas e Thiago de Almeida], Clube [Gabriel Biselli], Pianca Arquitetura [Guilherme Pianca]

Votaram: Fernando Serapião, Francesco Perrotta-Bosch, Gabriel Kogan, Ivo Giroto, Maria Isabel Villac, Mônica Junqueira de Camargo, Nadia Somekh, Pedro Vieira, Sabrina Fontenele

Artes visuais

Exposição Internacional: Francis Bacon – A Beleza da Carne - MASP

Exposição Nacional: Maxwell Alexandre Novo Poder : Passabilidade SESC Paulista

Fotografia: George Love – O Artista Essencial MAM SP

Personalidade do Ano: Peter Cohn

Conjunto da Obra: Guto Lacaz

Programação Cultural: Instituto Moreira Salles

Escultura: Flavio Cerqueira – Um Escultor de Significados CCBB SP

Votaram: Antonio Zago, Claudio Sitrângulo, Dalva Abrantes, José Henrique Fabre Rolim, João J.Spinelli e Silvia Balady

Cinema

Melhor Filme: Ainda Estou Aqui, de Walter Salles

Melhor Direção: André Novais Oliveira, por O Dia que Te Conheci

Melhor Roteiro: Marcelo Gomes, Maria Camargo e Gustavo Campos, por Retrato de um Certo Oriente

Melhor Atriz: Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui

Melhor Ator: Bruno Jefferson, por Saudade Fez Morada Aqui Dentro

Melhor Documentário: Antonio Candido – Anotações Finais, de Eduardo Escorel

Prêmio Especial do Júri: Pedro Freire pela estreia na direção em longa-metragem por “Malu”

Votaram: Flavia Guerra, Francisco Carbone, Luiz Carlos Merten, Orlando Margarido e Walter Cezar Addeo

Dança

Espetáculo: “Tudo Que a Boca Come”, Núcleo Iêê.

Coreografia/Criação: Sandro Borelli, Coreografia de “MR8”, Cia. Carne Agonizante.

Interpretação: Rafael de Oliveira, por “Tudo o Que a Boca Come”, Núcleo Iêê.

Prêmio Técnico: Maiwsi Ayana, figurino de “Tudo o Que a Boca Come”, Núcleo Iêê.

Programa/Memória: “Arte da Presença / Presença na Arte”, Sônia Mota.

Projeto/Difusão: programação de dança do Sesc Santo Amaro, Marcos Villas Boas, programador de dança.

Prêmio Especial: Chris Belluomini, pela duração artístico-pedagógica do Núcleo Luz.

Votaram: Henrique Rochelle, Iara Biderman, Simone Alcântara e Yaskara Manzini

Literatura

Romance: Puro, de Nara Vidal (Todavia)

Contos: Nostalgias canibais, de Odorico Leal (Âyiné)

Poesia: Asma, de Adelaide Ivánova (Nós)

Tradução: Fernando Klabin, por Solenoide, de Mircea Cartarescu (Mundaréu)

Ensaio: O homem não existe: masculinidade, desejo e ficção, de Ligia Gonçalves Diniz (Zahar)

Reportagem/ Biografia: Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil, de Tiago Rogero (Fósforo)

Grande Prêmio da Crítica para Ruth Rocha, por sua contribuição à formação lírica, onírica e literária dos brasileiros

Votaram: Gabriel Kwak, Gabriela Mayer, Ruan de Sousa Gabriel e Ubiratan Brasil

Música erudita

Destaque da crítica: Marisa Rezende, conjunto da obra

Ópera: O olhar de Judith, B. Bartók e M. Bang. Minczuk e Van Looy (Theatro Municipal de São Paulo)

Intérprete – cantores: Denise de Freitas (mezzo-soprano)

Estreia de obra: Saravá, para quarteto de cordas e violão (João Luiz Rezende)

Projeto especial: Festival Sesc Música de Câmara – 10 anos. Curadoria: Claudia Toni (Sesc São Paulo)

Concerto coral/sinfônico: Missa em si menor, Bach. Osesp, Coro da Osesp e Leonardo García-Alarcón, regente

Recital/música de câmara: Josy Santos e Markus Hadulla – Mozarteum Brasileiro

Votaram: Ana Cursino Guariglia, Camila Fresca e Sidney Molina

Música popular

Grande Prêmio da Crítica: Alaíde Costa

Artista do ano: Hermeto Pascoal

disco do Ano: Y’Y, Amaro Freitas

Artista revelação: Thalin, Cravinhos, Pirlo, iloveyoulangelo e VCR Slim (Maria Esmeralda)

Show do ano: Boogarins – 10 anos de As Plantas Que Curam, Boogarins toca Clube da Esquina e Bacuri

Projeto Especial: Exposição Racionais MC’s – O Quinto Elemento, no Museu das Favelas

MÚSICA DO ANO: Tradução, Black Pantera

Votaram: Adriana de Barros, Alexandre Matias, Bruno Capelas, Camilo Rocha, Cleber Facchi, Felipe Machado, Guilherme Werneck, José Norberto Flesch, Marcelo Costa, Pedro Antunes, Pérola Mathias

Rádio

Grande Prêmio da Crítica: Cobertura do Grupo Bandeirantes de Rádio na abertura das Olimpíadas de Paris, com Sônia Blota e Elia Júnior.

Destaque do Ano: Clube do Livro Eldorado, com Roberta Martinelli – Eldorado FM

Podcast: Rádio Novelo

Produção: Alexandre Ingrevallo pelo programa Estúdio 77, da Rádio Cultura Brasil

Programa musical: Backstage, com Vitão Bonesso – Kiss FM

Programação cultural: Cultura na USP, com Elcio Silva – USP FM

Programa de variedades: Revista CBN, com Petria Chaves - CBN

Votaram: Fausto Silva Neto, Marcelo Abud, Maria Fernanda Teixeira e Magaly Prado

Teatro

Dramaturgia: Nanna de Castro (O Vazio da Mala)

Direção: Rodrigo Portella (Ray – Você não Me Conhece)

Ator: Beto Sargentelli (O Rei do Rock – O Musical)

Atriz: Débora Falabella (Prima Facie)

Espetáculo: Todas As Coisas Maravilhosas

Prêmio especial: Grupo Sobrevento pelas quatro décadas de trajetória no teatro de animação, bonecos e objetos e pelas atividades no entorno da sua sede na zona leste.

Grande prêmio da crítica: Nathalia Timberg pela longeva e brilhante história no teatro e protagonismo na peça “A Mulher da Van (2024)”

Votaram: Bob Sousa, Edgar Olimpio de Souza, Ferdinando Martins (votou apenas nos indicados do primeiro e segundo semestre), Gabriela Melão (votou apenas nos indicados do primeiro e do segundo semestre), José Cetra, Kyra Piscitelli, Miguel Arcanjo Prado, e Vinicio Angelici

Teatro infanto-juvenil

Espetáculo do Ano: Azul, da Cia. Artesanal

Melhor Espetáculo Adaptado: A História Sem Fim, com direção de Carla Candiotto

Melhor Musical Infantil: A Incrível Viagem do Quintal, de Morente Forte Produções Teatrais

Melhor Palhaçaria: Memorável – Histórias Notáveis, de Palhaços Sem Fronteiras

Melhor Uso de Técnica de Narração de Histórias: Joana e o Príncipe Silencioso, de As Meninas do Conto

Melhor Monólogo para Crianças: Sinta o Cheiro do Mar, de Borbolina Cia.

Melhor Peça com Bonecos: Acorda!, de Grupo Esparrama

Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu, Julia Rodrigues, Marcio Tito e Monica Rodrigues da Costa

Televisão

Novela: Pedaço de Mim (Netflix)

Ator: Chay Suede (Mania de Você/TV Globo)

Atriz: Andrea Beltrão (No Rancho Fundo/TV Globo)

Série: Senna (Netflix)

Documentário: Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí (Globoplay)

Programa: Sem Censura (TV Brasil)

Prêmio Especial da Crítica: Fausto Silva

Votaram: Cristina Padiglione, Edianez Parente, Fabio Costa, Fabio Maksymczuk, José Armando Vanucci, Leão Lobo, Neuber Fischer, Tellé Cardim e Vitor Moreno.

