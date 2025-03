A- A+

FAMOSOS Apelidado de "Thor do sertanejo", namorado de Maiara vive romance de idas e vindas com a cantora Matheus Gabriel e a artista já haviam engatado um relacionamento em 2023, com quatro meses de duração, e chegaram a ensaiar um retorno um ano depois, sem sucesso

Alguns dias atrás, fãs do cantor Matheus Gabriel diziam que “só faltava Maiara” nos registros que ele publicava no Instagram — uma referência à sua (então) antiga namorada. Mas, como disse uma internauta, “tudo no tempo de Deus”. Pois bem: as fotos com a sertaneja, da dupla com Maraisa, voltaram a aparecer na plataforma no último sábado (8). Os dois reataram o romance e estão felizes da vida, trocando declarações de amor nas redes sociais.

“Meu porto seguro. Meu alicerce. Nunca me sinto só, porque sei da sua existência. Meu amor incondicional. Meu parceiro de vida. Quanto mais te conheço, mais te amo. Mais quero realizar meus sonhos com você. Você é a única certeza de que fiz a escolha certa. Gratidão a Deus pela perfeição e pelo cuidado que tem comigo. Não tem preço quando você me abraça e sinto que tenho abrigo”, escreveu Maiara em uma mensagem apaixonada.





Matheus e Maiara já haviam vivido um romance tempos atrás. Em junho de 2023, eles deram início a um relacionamento que durou apenas quatro meses. Um ano depois, chegaram a se reaproximar, ensaiando uma nova fase do namoro — não deu certo. Esta, portanto, é a terceira vez que eles engatam um compromisso a dois.

Em razão de sua aparência, o sertanejo, que tem 29 anos, costuma ser bastante galanteado pelos seguidores. “Bendito seja o pincel que pintou essa obra de arte”, disse uma fã. Uma outra afirmou que ele é “o último romântico do mundo”. Mas há quem o compare com super-heróis da Marvel — sendo chamado de “Thor do sertanejo” e até apontado como o novo Capitão América da franquia.





Matheus Gabriel e Maiara — Foto: Reprodução/Instagram

Natural de São José do Rio Preto, Matheus, assim como a namorada, é cantor e compositor. No seu repertório estão músicas como “Beijo vagabundo” e “Fiel separado”, e compôs “Dá intimidade pra ver” para Israel & Rodolffo. Atualmente, ele trabalha na divulgação de “A capela”, que tem “Briga calculada” como uma das mais conhecidas.

Com cerca de 350 mil seguidores no Instagram, Matheus Gabriel tem cerca de 5.300 ouvintes mensais no Spotify. Antes de investir na música, entretanto, ele chegou a tentar a carreira militar.

Com apenas alguns anos de carreira, o cantor lançou seu primeiro DVD intitulado “Respira" com a direção de Dudu Oliveira e Geninho, disponível em seu canal no YouTube. O projeto audiovisual conta com 8 faixas, entre autorais e de outros grandes compositores, misturando o sertanejo com outros ritmos, entre eles pagode reggae, pop e eletrônico.

