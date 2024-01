Apenas dois participantes do BBB 24 ainda não receberam votos na casa; saiba quais

A- A+

Com 20 dias de competição com modo turmo ativado e um Big Fone pelo caminho, muito "chumbo" foi trocado mas ainda há participantes que sairam ilesos das votações ao Paredão. Duas pessoas sequer foram votadas por ninguém e não correram o menor risco de irem à berlinda. Wanessa e Leidy Elin conseguiram passar em branco nas indicações dos colegas.



Em contrapartida, Davi foi o mais votado até o momento, acumulando 18 votos entre indicações diretas e votos no Confessionário,. O único momento que ele não recebeu votos foi votado na primeira formação de Paredão, contudo ele estava imune na dinâmica junto com Isabelle.

Leidy Elin e Wanessa não se envolveram em grandes polêmicas desde que entraram na casa, mas fica a dúvida sobre se o fato de não participarem dos debates não seria uma foirma de omissão. Já os votos em Davi tem ligação com o envolvimento do brother em diversas tretas no confinamento, envolvendo Rodriguinho, Nizam, MC Bin Laden, Alane, Yasmin e Wanessa.

O motorista de aplicativo também cgerou desconforto na Xepa pelos banquetes que preparou. No começo foi elogiado pela atitude, mas acabou gerando uma treta generalizada, com participantes chegando a acusá-lo de acabar com a comida.

Veja também

BBB 24 No Mais Você, Luigi reconhece erro por usar termo "macaca" no BBB 24: "pejorativo"