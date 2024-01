A- A+

BBB 24 Rodriguinho encara o monstro e vira meme; ele disse que desistira se ganhasse o castigo Fantasiados de dragão e cavaleiro, os brothers do Quarto Gnomo precisam permanecer na base montada no jardim da casa enquanto a música do castigo estiver sendo tocada

"Eu ponho a roupinha, abro ali e saio com ela. [...] Vim aqui para ficar em pé sem dormir, rapaz?", assim ameaçou Rodriguinho caso ganhasse o castigo do monstro. Ao que parece, o pagodeiro mudou de ideia e aceitou o desafio imposto por Fernanda, vencedora da Prova do Anjo que o colocou na posição junto com Pitel.



Mas o espírito esportivo d cantor parece ter sido calculado. Eles haviam decidido, em consenso, que tomariam a responsabilidade da punição para ganharem mais "tempo de tela" do que os brothers dos quartos Fada e Magia.

Fantasiados de dragão e cavaleiro, os brothers do Quarto Gnomo precisam permanecer na base montada no jardim da casa enquanto a música do castigo estiver sendo tocada. Além disso, os dois perderam 300 estalecas e Rodriguinho, que estava no VIP, foi direto para a Xepa.





Veja as reações dos internautas:

rodriguinho, pitel e fernanda vivendo intensamente o castigo do monstro… o tempo de tela vem aí!!! #bbb24 pic.twitter.com/VpVNEvYwtR — paiva em #bbb24 (@paiva) January 26, 2024

O RODRIGUINHO ESQUECEU QUE QUEM GANHA MONSTRO VAI DIRETO PARA XEPA KKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/HAXjGVHt0Z — Africanize (@africanize_) January 26, 2024

Se me falassem ha 5 dias que o Rodriguinho iria estar se divertindo no monstro do #BBB24 ao invés de apertar o botão, eu ia rir e chamar a pessoa de mentirosa pic.twitter.com/ZYb4R3JwkH — BBBabi (@babi) January 26, 2024

VEJA: Rodriguinho, que afirmou que apertaria o botão de desistência caso recebesse o monstro, ficou empolgadíssimo com sua fantasia.



Não tem jeito, o homem é muito showman.

pic.twitter.com/mpKsNWytq7 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 26, 2024

