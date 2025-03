A- A+

CINEMA Apesar de polêmicas, primeiras críticas elogiam novo ''Branca de Neve'': ''Banquete visual'' Filme com Rachel Zegler e Gal Gadot estreia dia 20 de março no Brasil

Se "Branca de Neve" rendeu assunto enquanto era produzido, parece que vai dar o que falar também agora na estreia. O live-action de um dos maiores sucessos da Disney, com estreia marcada para o dia 20 de março no Brasil, começou a receber suas primeiras críticas nos Estados Unidos — e a maioria não vai deixar os detratores da produção felizes.

Considerado progressista demais por conservadores nas redes sociais, principalmente por ter uma protagonista latina (Rachel Zegler) que deu pistas sobre o feminismo da princesa ("Ela vai sonhar em ser a líder que ela sabe que pode ser", disse Rachel), o filme foi chamado de "banquete visual" pela Variety.



Uma repórter da revista, uma das principais do segmento cinematográfico dos Estados Unidos, também não economizou elogios à atuação de Rachel, que apareceu no cinema em 2021, no filme "Amor, sublime amor", releitura de Steven Spielberg para o clássico musical "West side story".

"Rachel Zegler é uma supernova brilhante em 'Branca de Neve', incorporando lindamente a natureza graciosa e gentil da princesa", escreveu Katcy Stephan. "É um banquete visual com novos números musicais de parar o trânsito e, claro, dezenas de animais encantadores. O roteiro sabiamente dá à sua heroína uma profundidade recém-descoberta por meio de seu desejo fervoroso de se tornar a líder que seu pai acreditava que ela poderia ser, e uma história de amor que é doce como torta de maçã."

A The Hollywood Reporter juntou algumas impressões publicadas em redes sociais, salientando que, geralmente, neste momento, as primeiras críticas tendem a ser mais positivas do que negativas. Mas a revista ressalta que o tom de todas as postagens são de surpresa, como o de Matt DeGroot, do site "Crooked Media":

"Apesar de ter se tornado saco de pancadas na internet, o remake de 'Branca de Neve' da Disney é na verdade, em grande parte, bem-sucedido. Rachel Zegler é uma estrela absoluta, (a maioria de) as novas canções são cativantes e lindamente interpretadas, e a paleta visual é suntuosa e vibrante", escreveu. "Gal Gadot tem vestidos lindos… É um sólido 3,5/5. 'Cinderela' é meu remake favorito, mas eu colocaria este no mesmo nível de 'A Pequena Sereia'".



Editor da revista FilmeRound reclamou apenas dos anões feitos em computação gráfica:

"Posso me arrepender de dizer isso, mas 'Branca de Neve' é sólida. Gostei muito dos números musicais, especialmente o de abertura e o hit maligno da Rainha. Zegler esteve ótima no papel principal, e Gadot foi divertida. O que realmente decepciona são os anões em CGI. A escolha é desconcertante."

Ash Crossan, do site "ScreenRant", escreveu: “Apesar do bob (o corte de cabelo de Rachel, que está em alta em Hollywood) estar por toda parte, 'Branca de Neve' é bastante encantador! A mensagem funciona bem, os bichinhos são adoráveis, e Rachel Zegler, com sua voz cativante, está deslumbrante. Quase arrancou uma lágrima de mim, e eu nunca chorei em toda a minha vida.”



Confira o trailer:

