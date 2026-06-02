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FAMOSOS Apesar de rixa, Luana Piovani sai em defesa de Virginia Fonseca após vaias: "Merece respeito" Atriz e influencer tiveram briga recentemente depois de críticas sobre divulgação de sites de aposta

Que Luana Piovani não tem muitos papas na língua, isso todo mundo sabe. Quando foi para criticar duramente Virginia Fonseca, ela foi lá e fez. Mas agora, ela deixou os desentendimentos públicos que já teve com a influencer e usou as redes sociais para defendê-la depois que a empresária foi alvo de xingamentos e ofensas durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado no Maracanã, no último domingo (31). O episódio aconteceu depois de um gol de Vini Jr., ex-namorado dela.

A atriz afirmou ter ficado incomodada com as imagens que circularam na internet e classificou a atitude de parte da torcida como agressiva e desrespeitosa. “Mas antes dela ser uma bosta de influenciadora, porque ela só influencia merda, ela é um ser humano, uma mulher e merece respeito”, afirmou Piovani.

Nos vídeos publicados, Luana disse que se sentiu impactada ao ver uma multidão direcionar ofensas a uma única pessoa. Para ela, o episódio ultrapassou qualquer crítica individual. Afirmou que é um comportamento coletivo preocupante, especialmente quando direcionado a mulheres em espaços públicos.

“Vocês não só desrespeitaram, humilharam do pior jeito uma mulher, uma mãe, como vocês também fizeram isso com os filhos dela. Tudo pelo que uma mãe que ama seus filhos passa resvala nos filhos, mesmo que eles não saibam. É muito triste, fiquei mexida. Pensei muito nela e nas crianças. Que bosta, homens héteros cis, que grande bosta”, disse ela.

“Como homem hétero não se educa, né? Vocês não acham não? Que eles não conseguem entender que têm que aprender a conviver em sociedade? É muito impressionante. O que foi aquela cena da torcida? Que cena bizarra, horrorosa, agressiva, desconcertante da torcida gritando o nome lá da coitada, a pobre menina rica.”

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