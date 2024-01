Apesar do apelo de Nizam, anjos Lucas e Luigi pretendem imunizar Bin Laden

A- A+

Os vencedores da Prova do Anjo desta sexta-feira (19), Luigi e Lucas, conversaram sobre o nome em consenso que precisam dar no programa desta noite para ser imunizado.



Lucas lembrou que depois que Pizane saiu, Nizam está desesperado pois disse que se bater no paredão, sai. Os dois chegaram ao consenso de que Nizam "fica tentando manipular" eles o tempo todo com "boas palavras". Os dois decidiram, então, que irão imunizar Bin Laden.



Formação do Paredão

Com o BBB 24 ainda em ritmo acelerado, devido à grande quantidade de participantes que estão na casa, mais uma dinâmica diferenciada ocorre neste fim de semana. O início da tarde desta sexta (19) foi marcado pela Prova do Anjo, vencida por Lucas Henrique e Luigi, que estão imunizados.

No episódio desta noite, os dois brothers deverão escolher mais um(a) participante para também ganhar a imunidade. A decisão deverá ser consensual.

Na sequência, será formado mais um Paredão, que será triplo. O líder Matteus indicará uma pessoa. Os brothers e sisters deverão votarem dois participantes diferentes. Ao final, a dupla que tiver mais votosserá emparedada.

No programa do domingo (21), acontecerá a eliminação.

