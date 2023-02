A- A+

BBB 23 Apesar do relacionamento com Fred, Larissa afirma que pretende sair solteira do BBB 23 Professora de Educação Física explicou que não quer que as pessoas a vinculem ao brother

Enquanto faziam as compras de semana da Xepa, no BBB 23, Marvvila e Larissa conversavam sobre relacionamentos. A cantora brincou com a professora de Educação Física sobre ela sair do programa namorando Fred.

"Eu? Eu não. Vou sair daqui solteira, do jeito que eu entrei”, rebateu Larissa. Marvvila, no entanto, disse que os participantes estão “apaixonadinhos”, mas ficam “escondendo o jogo”.

A professora lembrou que, antes de entrar no reality, acreditava que só se relacionaria com alguém do programa após dois meses de confinamento. “Duas semanas. Aqui duas semanas parecem uma vida", ponderou.



Larissa explicou a Marvvila que quer ser vista pelas pessoas por ser quem é. “Querendo ou não, por ele ser uma pessoa pública, eu não quero que as pessoas fiquem me vinculando. Não quero deixar de ser eu, cada um com seu espaço", comentou.

Veja também

Música The Rolling Stones lançam o filme-concerto "GRRR Live!", nesta sexta (10)