Literatura APL completa 123 anos com posse da nova diretoria e premiação do Concurso Literário Solenidade será aberta ao público, a partir das 19h, no auditório da sede da instituição, na Av. Rui Barbosa, no bairro das Graças

Uma instituição centenária que tem por missão preservar a memória literária de Pernambuco completa mais um ano de atuação, nesta sexta-feira (26). A Academia Pernambucana de Letras (APL) comemora 123 anos em uma solenidade aberta ao público, a partir das 19h, no auditório da sede da instituição, na Av. Rui Barbosa, no bairro das Graças. Na ocasião, também será empossada a nova diretoria eleita para o biênio 2024/2026 e entregue a premiação do Concurso Literário da APL 2023.

Seguindo a tradição acadêmica, a escritora e professora Flávia Suassuna fará a saudação inicial, por ser a acadêmica empossada mais recentemente na Casa, ocupando a cadeira de número 32 da APL. “Me sinto honrada e aproveitarei o momento para contextualizar a importância da Academia, que era uma no século XIX e hoje é outra”, antecipa.

Para o novo biênio, o presidente reeleito da APL, Lourival Holanda, faz planos de seguir com os esforços de aproximar a sociedade, abrindo as portas da Academia para eventos que contribuam com a formação de novos leitores e a difusão e debate de ideias acerca da literatura e da cultura como um todo.

“O resultado que obtivemos recentemente, com o engajamento em torno do concurso literário, superou nossas expectativas com um alto número de inscritos de todo o país. Isso atesta a credibilidade da Casa e a importância da manutenção de iniciativas que apoiem a escrita. Abrir nossas portas para estudantes e escritores será, mais uma vez, uma prioridade para a gestão”, reforça o presidente.

O poeta, compositor e músico Jonatas Onofre encerrará a solenidade com um concerto solo de voz e teclado reunindo um passeio pelo cancioneiro popular brasileiro. Ele irá revisitar clássicos que vão de Heitor Villa-Lobos a Luiz Gonzaga, passando por Aurinha de Olinda, Sueli Costa e temas folclóricos. “Tendo a voz como fio condutor do encontro entre poesia e música popular, trarei também obras de minha própria autoria”, compartilha.

Concurso Literário da APL

A premiação dos vencedores da edição 2023 do concurso ocorrerá também durante a solenidade. Os ganhadores foram Alfredo Guimarães Garcia, da cidade de Ananindeua (PA), com a obra 'Quando eu fui silêncio', na categoria Poesia - Prêmio Antônio de Brito Alves; e Jenny Rugeroni, da cidade de São João da Boa Vista (SP), com a obra 'Jaguari', na categoria Conto - Prêmio Osman Lins. Cada ganhador receberá uma premiação no valor de R$2 mil. Ambas as categorias também concederam menção honrosa para os seguintes trabalhos que receberão um certificado da instituição:

Poesia (Prêmio Antônio de Brito Alves):

1. 'O pó das certezas', de André Luis Soares (Guarapari - ES),

2. 'Abril', de Francisco Edmar de Freitas (Fortaleza - CE),

3. 'Na janela da frente não cabe uma cidade', de Sérgio Corrêa Miranda Filho (Nova Friburgo - RJ).

Conto (Prêmio Osman Lins):

1. 'Um tijolo parado no ar', de Thiago de Castro Souza (São Paulo - SP),

2. 'As linhas intransigentes do acaso', de Alex Alexandre da Rosa (Jundiaí - SP).

Após quatro anos de intervalo, a premiação retornou abrangendo três categorias: Poesia, Conto e Romance. Devido ao elevado número de inscrições, a divulgação da obra vencedora da categoria Romance - Prêmio Vânia Souto Carvalho será feita em fevereiro.

Visitação

Além das reuniões ordinárias e demais eventos do calendário que são abertos ao público, a Academia Pernambucana de Letras está aberta para visitação tanto ao Museu, formado por um acervo de peças do século XIX ao XXI, como à Biblioteca, cujo acervo tem sido beneficiado por um convênio de cooperação com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Com cerca de 30 mil títulos, é possível consultar um vasto acervo da obra literária pernambucana e até internacional. A visitação ao local funciona por agendamento, de terça a sexta-feira, das 10h às 16h e as marcações podem ser feitas pelo telefone (81) 3268-2211, no mesmo horário.

Conheça os acadêmicos eleitos para o biênio 2024/2026 da APL:

Presidente: Lourival Holanda

1º Vice- Presidente: Luzilá Gonçalves

2º Vice- Presidente: José Mário Rodrigues

Secretário Geral: Cícero Belmar

1º Secretário: George Cabral

2º Secretário: Angelo Castelo Branco

Tesoureira: Anna Maria de Lyra César

Conselho Fiscal

Alvacir Raposo

Lourdes Sarmento

José Nivaldo Júnior

Suplente: Margarida Cantarelli

Acadêmico responsável pelos serviços da Biblioteca

Flávia Suassuna

Acadêmico responsável pelos serviços do Arquivo

Silvio Neves Baptista

Acadêmico responsável pelos serviços de Publicação

Fábio Lucas de Barros e Silva

Sobre a Academia Pernambucana de Letras (APL)

A Academia Pernambucana de Letras é a terceira casa literária do Brasil, fundada depois da cearense e da brasileira, no dia 26 de janeiro de 1901. O objetivo do grupo fundador, encabeçado pelo escritor recifense Carneiro Vilela era discutir e cultivar a língua portuguesa e a literatura produzida em Pernambuco. Inicialmente com 20 membros, apenas em 1960 completaria os 40 assentos atuais, conforme a tradição da Academia Francesa.

Hoje, 123 anos depois, a instituição é uma das mais importantes do país e conta com programação cultural gratuita e aberta ao público, com exposições, palestras de escritores, poetas, artistas e músicos, além de lançamentos de livros e concursos literários. A organização pernambucana reúne entre os imortais nomes como Joaquim Nabuco, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Barbosa Lima Sobrinho, Manuel Bandeira, Dantas Barreto e Marco Maciel.

SERVIÇO

Aniversário de 123 anos da Academia Pernambucana de Letras

Data: 26 de janeiro (sexta-feira)

Hora: 19h

Local: Academia Pernambucana de Letras (Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, PE)

E-mail: [email protected]

Telefone: (81) 3268-2211

Visitação: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h



