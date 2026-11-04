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Literatura APL e Consulado Argentino no Recife promovem seminário em homenagem a Jorge Luis Borges Evento acontece na sede da Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, nesta sexta (6) e sábado (7), em comemoração ao 40º aniversário da morte do escritor

A Academia Pernambucana de Letras (APL) e o Consulado Argentino no Recife promovem, nesta sexta (6) e sábado (7), na sede da APL, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, um seminário em homenagem ao 40º aniversário da morte do escritor escritor Jorge Luis Borges, que ocorreu em 1986.



Intitulado "Novembro com Jorge Luis Borges", o evento celebra o legado de um dos mais influentes escritores do século XX. com programação aberta ao público, reunindo entre os palestrantes e mediadores estudiosos envolvidos com trabalhos

sobre Borges ou com a cultura literária em maior escala.

“Nossa intenção é fortalecer o vínculo entre as culturas. O evento serve como um ponto de partida para outros acontecimentos culturais envolvendo o Brasil e a Argentina. A vocação da APL de preservar e lançar luz à produção literária pernambucana não é um fator limitador, pelo contrário, como instituição defensora da cultura literária, nossa missão inclui debater e apresentar produções relevantes de uma forma global, como faremos nesta ocasião”, resume a presidente da APL, Margarida Cantarelli.

Para o acadêmico e professor Peron Rios - um dos curadores do evento juntamente com a acadêmica Jô Mazzarolo – a relação entre Borges e o Recife se dá literariamente, mais do que pelo quesito biográfico. “O escritor não visitou Pernambuco nem a sua capital, mas estabeleceu laços de afinidade estética essenciais, o que será explorado por palestrantes e mediadores. A obra de Borges permite que cidades como Recife possam repensar-se em seus marcos geográficos, símbolos e referências culturais”, explica.



O projeto Novembro com Jorge Luis Borges terá início às 9h da sexta-feira (06) e seguirá até 16h, com palestras e debates. No sábado (07), das 13h30 até 18h, com leitura de contos, palestras e um coquetel de encerramento. A programação completa está disponível abaixo e o evento terá entrada gratuita.



“Esta iniciativa inédita valoriza a literatura argentina por meio de Jorge Luis Borges, um dos escritores mais influentes do século XX, e fortalece nossa parceria com a Academia Pernambucana de Letras. Queremos criar pontes entre as tradições literárias argentina e pernambucana, aproximando culturas e promovendo novos diálogos por meio da literatura”, afirma a Cônsul Geral da Argentina no Recife, Julieta Grande.

Programação Novembro com Jorge Luis Borges:

Sexta-feira (6)

9h30 - Hino Nacional Brasileiro e Hino da Argentina

Abertura do evento – Apresentação da curadoria



10h - Eduardo Cesar Maia – A poética da liberdade: cosmopolitismo e tradição em Jorge Luis Borges

Mediação: Peron Rios



11h - Kilza Pascoal – Jorge Luis Borges: vida, obra e os labirintos da existência

humana.

Mediação: Solange Regina da Silva



14h - José Bublik – Jorge Luis Borges: transformar la vida em VIDA

Mediação: Wellington de Melo



15h - Renan Apolônio de Sá Silva – Borges e o Recife: encontro entre duas

cidades literárias.

Mediação: Fábio Lucas



16h - Leitura comentada de um conto de Jorge Luis Borges (“As ruínas

circulares”).



Sábado (7)

13h30 - Leitura de conto de Borges, por Cida Pedrosa.



14h - Fábio Andrade: Projeto borgiano e o romance Avalovara, de Osman

Lins

Mediação: Peron Rios



15h - Lourival Holanda: Memória e desejo em “Funes, o memorioso”.

Mediação: Igor Bandim.



16h - Flávia Conceição: Jorge Luis Borges na vanguarda literária da

América Latina.

Mediação: Peron Rios.



17h - Peron Rios – Borges teórico de poesia.

Mediação: Artur Ataíde.



18h - Encerramento: Apresentação “Borges e o cinema”, por Eloy González.

Coquetel de encerramento

SERVIÇO:

Novembro com Jorge Luis Borges

Quando: Sexta (6), a partir das 9h30 | sábado (7), a partir das 13h30.

Onde: Academia Pernambucana de Letras (Av. Rui Barbosa, 1596, Graças)

Entrada gratuita



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