Aplicativo Rotas Modernistas salvaguarda memória arquitetônica do Recife

A- A+

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-PE) lançará na segunda-feira (5) o aplicativo "Rotas Modernistas", que se dedica a uma das mais celebradas fases da arquitetura do Recife, catalogando construções que entraram para a posteridade da capital pernambucana. O app estará disponível para Android e IOS.

Desenvolvido pela arquiteta e urbanista Cicilia Melo, o aplicativo traz informações sobre mais de 100 edificações, entre casas, edifícios e conjuntos urbanos modernistas, agrupados em rotas, de acordo com suas características mais marcantes: tipologias, usos, autores do projeto e vertentes arquitetônicas.

Entre essas construções, algumas preservadas como patrimônio cultural e outras derrubadas, Cicilia destaca prédios que representam a identidade estética do povo recifense, como o Acaiaca e o Holiday, em Boa Viagem, além dos edifícios Barão do Rio Branco, na Boa Vista, e Vila Mariana, no Parnamirim.

“A arquitetura moderna desenvolvida no Recife entre as décadas de 1940 e 1970 possui grande expressividade, mas ainda é pouco reconhecida pela população de forma geral. Por isso, vem passando por um acelerado processo de descaracterização e desaparecimento. O aplicativo surge como uma ferramenta de valorização desse legado coletivo, que vem a ser, inclusive, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil ditados pelas Nações Unidas, principalmente no âmbito de Cidades e Comunidades Sustentáveis”, defende Cicilia.

Além de geolocalizar os imóveis, o aplicativo, que conta com acessibilidade e audiodescrição, fornece fotos e dados sobre o contexto social em que a edificação foi erguida e breve relato sobre a situação de seu entorno, para contar um pedaço importante da história da formação do tecido urbano recifense, a partir da perspectiva de cada casa e cada prédio catalogados.

Rotas Modernistas é um projeto incentivado pelo Funcultura, através do Edital Cultural GERAL 2020/2021. Junto com Cicilia, participaram de concepção e pesquisa os historiadores e profundos conhecedores das entranhas recifenses Dirceu Marroquim e Laura Simone.



Veja também

famosos Juliano Cazarré dá notícias do estado de saúde da filha: "Guilhermina está bem"