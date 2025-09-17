'Apocalipse nos trópicos', de Petra Costa, é aposta de revista para indicação ao Oscar de melhor doc

A- A+

Cinco anos após concorrer ao Oscar de melhor documentário com "Democracia em vertigem", a diretora Petra Costa pode ter um novo longa na disputa pelo mais badalado prêmio do cinema mundial. Mais novo trabalho da diretora, "Apocalipse nos trópicos" é apontado pela revista Hollywood Reporter como um dos favoritos para um indicação na categoria voltada para o cinema de não ficção para o Oscar 2026.

A publicação colocou "Apocalipse nos trópicos", que analisa a influência da religião na política brasileira nos últimos anos, como um dos cinco possíveis indicados a melhor documentário.

As outras apostas são: "2000 meters to Andriivka", doc ucraniano sobre um pelotão que precisa avançar 2 km por uma floresta fortificada para tentar livrar uma vila tomada por forças russas; "O vizinho perfeito", sobre um desentendimento entre vizinhos na Flórida que toma rumos letais; "Jayne Mansfield, minha mãe", história da lendária atriz de Hollywood pelos olhos da filha, Mariska Hargitay; e "The Alabama solution", sobre um presidiário que expõe uma tentativa de encobrimento de um caso de violência em uma das prisões mais letais dos EUA.

Onde assistir

"Apocalipse nos trópicos" está disponível para streaming na Netfilix. Além da disputa de melhor documentário, o Brasil também pode aparecer com força em outras categorias. Pelo menos é o que aposta a Hollywood Reporter. A publicação cita "O agente secreto" como concorrente em cinco categorias, incluindo melhor filme.

Brasil no Oscar 2026

"A competição de melhor longa-metragem internacional do Oscar está ganhando forma. A notícia recente mais significativa relacionada a isso é a inscrição brasileira de 'O agente secreto' (Neon), que está a todo vapor nas passagens por festivais e exibições da indústria cinematográfica, com o roteirista/diretor Kleber Mendonça Filho e o ator principal Wagner Moura parecendo fortes concorrentes", destacou texto de previsões do crítico Scott Feinberg.

