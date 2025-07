'Apocalipse nos trópicos' traz Lula e Bolsonaro falando sobre a influência da religão na política

A- A+

Mais novo trabalho da cultuada documentarista brasileira Petra Costa, "Apocalipse nos trópicos" chega aos cinemas de São Paulo e do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (3) com o objetivo de analisar o crescimento da fé evangélica no Brasil e seus impactos no contexto político e social nos últimos anos.

Com produção executiva do ator Brad Pitt, o longa conta com depoimentos de nomes importantes da política nacional, como o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Líderes religiosos como o televangelista Silas Malafaia também participam das produção.

"Costa documenta um período de grande incerteza com lucidez e olhar poético. Entrelaçando passado e presente, o filme nos conduz através das contradições de uma jovem e frágil democracia, e ao fazê-lo oferece uma imagem que ecoa muito além das fronteiras do Brasil", destaca a sinopse oficial do projeto.

Apresentado no Festival de Veneza de 2024, o filme é o primeiro longa de Petra desde "Democracia em vertigem" (2019), indicado ao Oscar de melhor documentário em 2020. Ela também é conhecida pelo trabalho em "Elena" (2012).

"Apocalipse nos trópicos", após o lançamento nos cinemas, entra em cartaz mundialmente na Netflix a partir do dia 14 de julho.

