Apocalipse, tubarão e Frankenstein: o que ver nos cinemas para entrar no clima do Halloween
Seleção de longas conta com produções inéditas como 'Enterre seus mortos' e o clássico, 'Tubarão'
Há quem não goste tanto de terror, mas neste 31 de outubro, Dia das Bruxas, é uma boa oportunidade para entrar no clima sombrio que a data pede. Nos cinemas e no streaming, dá para conferir filmes que mergulham neste universo de monstros, sombras e umbrais. Confira a seguir uma seleção de produções atualmente em cartaz que trazem exatamente esses elementos para o Halloween.
“Enterre seus mortos”
O filme — Original Globoplay — é uma adaptação de romance homônimo de Ana Paula Maia, “Enterre seus mortos”, de Marco Dutra, acompanha Edgar Wilson (Selton Mello), um homem que trabalha recolhendo animais mortos nas estradas da zona rural da fictícia cidade de Abalurdes, num mundo que começa a dar sinais de que está perto do fim. Em meio ao clima apocalíptico, ele ainda navega entre os relacionamentos com a namorada Nete (Marjorie Estiano) e o amigo Tomás (Danilo Grangheia), um padre excomungado.
“Frankenstein”
O longa de Guilherme del Toro, que chegou aos cinemas brasileiros neste mês de outubro, recria a trágica história de Victor Frankenstein, o cientista obcecado pela ideia de criar vida, que paga caro por desafiar as leis da natureza — e de Deus, para os religiosos. Protagonizado por Oscar Isaac, no papel do cientista, e Jacob Elordi, que encarna o monstro, o filme reforça o caráter de drama familiar da relação entre criador e criatura, que se beneficiou da passagem do tempo.
“Terror em Shelby Oaks”
Atualmente nos cinemas, o filme segue Mia (Camille Sullivan), que enfrenta um período conturbado ao tentar localizar a sua irmã, Riley (Sarah Durn), uma youtuber de sucesso que está desaparecida. Com o decorrer os anos, a jovem já achava que não iria mais reencontrá-la, até receber uma fita misteriosa indicando que Riley ainda poderia estar viva. A partir desse momento, Mia inicia uma busca obsessiva que a conduz por eventos sombrios e enigmas perturbadores, revelando segredos inesperados.
“Tubarão”
O clássico de Steven Spielberg, lançado em 1975, foi relançado nos cinemas neste ano sendo exibido em 3,2 mil cinemas. O filme se passa em uma pequena cidade litorânea, cujos moradores entram em pânico ao perceber que um enorme tubarão branco ronda suas águas. O chefe de polícia tenta interditar as praias, mas enfrenta a resistência das autoridades locais, preocupadas com o turismo. Com a ajuda de um biólogo marinho e de um experiente pescador, ele parte em uma perigosa caçada pela criatura. Na década de 1970, a produção arrecadou US$ 470 milhões.
“O telefone preto 2”
Na sequência do filme de 2021, Finney (Mason Thames) tenta seguir em frente, mas os traumas que carrega ainda o impedem de levar uma vida tranquila. Enquanto ele busca equilíbrio, sua irmã Gwen passa a ter sonhos perturbadores com o misterioso telefone preto e visões de três garotos desaparecidos em um lugar chamado Acampamento Alpine Lake. Movida por essas premonições, ela convence o hesitante Finney a investigar o local em meio a uma intensa nevasca. O que os dois acabam descobrindo é um elo sombrio entre o passado da família e o assassino que continua a rondá-los.