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BRASIL Além do Recife, show de Jorge & Mateus no réveillon de Fortaleza é cancelado Suspensão de show foi confirmada por prefeito Evandro Leitão (PT)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou na noite desta terça-feira (3) que cancelou o show da dupla Jorge & Mateus no réveillon 2027 da capital cearense.



O anúncio da apresentação, no dia 27 de outubro, gerou uma onda de críticas nas redes sociais por moradores do Nordeste, região que voltou a dar a maioria dos votos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial deste ano. A causa das críticas foi um vídeo que havia sido divulgado sete dias antes por Jorge cantando "pode chorar, mas eu não voto no PT".



No comunicado da prefeitura informando o cancelamento "em comum acordo de forma legal", a prefeitura alegou que "questões que geraram repercussão desviaram o foco da proposta central do evento" .

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