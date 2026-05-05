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TEATRO Centro Apolo Hermilo abre inscrições para propostas de espetáculos de dança e teatro Interessados podem realizar inscrições até o próximo dia 25 de maio

Com os editais "Aprendiz em Cena" e "Solo do Outro", o Centro Apolo Hermilo abriu inscrições para recebimento de propostas artísticas para criação de espetáculos de dança e de teatro.



Até o próximo dia 25 de maio, interessados podem realizar inscrição para os chamamentos dos editais que, juntos, somam R$ 90 mil - destinados à pesquisa e montagem de dois espetáculos, um em cada linguagem, apresentados ao público da capital pernambucana em pelo menos oito sessões.

As inscricões, assim como informações, estão disponíveis no site www.culturarecife.com.br. Além disso, o Núcleo de Cultura Cidadã (Pátio de São Pedro, Casa 39) também estará aberto para esclarecimentos - de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O número (81) 9 9321-1517 é outro meio disponibilizado para tirar dúvidas e/ou prestar informações acerca dos editais.





Fomento de Pesquisa em Teatro O Aprendiz em Cena

Com a ideia de revelar novos criativos para o teatro pernambucano, o edital é dedicado à pesquisa e à criação de uma obra teatral, a partir do diálogo e da escuta crítica da obra “Orgia” de Tulio Carella,.



O intuito é, também, fomentar a profissionalização de novos/as diretores/as na cena artística local. Além de estarem conceitualmente relacionados à obra de Carella, os projetos devem fazer referência explícita a ela.

Cada proponente deve assumir, obrigatoriamente, a função de criação artística do projeto, sendo responsável pela pesquisa e pela condução do processo criativo, devendo ter realizado, no máximo, a direção de dois espetáculos anteriormente.



Para o edital, o orçamento previsto é de R$ 45 mil, pagos em duas parcelas, antes e depois do espetáculo.



Fomento de Pesquisa em Dança O Solo do Outro

Para a edição deste ano do edital será disponibilizado o valor de R$ 45 mil para criação de espetáculo inédito de dança, a partir do diálogo e da escuta crítica da obra de poetas e autoras negras do estado de Pernambuco.

Onze nomes de autoras são sugeridos, tendo em vista a expertise de cada uma delas nas produções para as coreografias. São elas: Bell Puã, Luna Vitrolira, Odailta Alves, Adelaide Santos, Joy Thamires, Nena Callejera, Manu Monteiro, Francisca Araújo, Crislaine Venceslau, Dayse Moura e Joaninha Dias.



As propostas vão estabelecer relações conceituais, poéticas, políticas ou estéticas com as obras escolhidas - que deverão ser citadas e referenciadas, podendo ser mobilizadas como base teórica e/ou poética no processo de criação.



Os projetos inscritos deverão contar, obrigatoriamente, com uma equipe artística de dança composta por, no mínimo, um dupla de artistas, além do/a proponente, que deverá assumir a função de direção artística do projeto, entre outros encargos.





SERVIÇO

Inscrições abertas para os editais "Solo do Outro" e "Aprendiz em Cena"

Quando: até 25 de maio

Onde: www.culturarecife.com.br

Informações: (81) 3355-8661// (81) 9 9295-2670

*com informações da assessoria de imprensa

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